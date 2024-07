Nuove assunzioni a tempo indeterminato all’Inail in Toscana: al via il concorso pubblico su base territoriale

Scritto da Antonio Tognoli• 8:24 am• Pisa, Attualità, Cronaca

PISA – L’INAIL ha pubblicato sei nuovi bandi di concorso sul portale inPA per l’assunzione di 577 posti a tempo pieno e indeterminato, distribuiti tra vari profili professionali. In Toscana sono disponibili 36 posti per Funzionari amministrativi e 3 per Assistenti sociali. Inoltre, il territorio beneficerà di professionalità nei settori di Avvocatura, Consulenza tecnica per l’edilizia, Consulenza tecnica salute e sicurezza, Tecnologi e Ricercatori.

Questo sforzo sottolinea l’impegno dell’Inail nell’investire nel capitale umano per svolgere efficacemente la propria missione istituzionale come polo integrato della salute e sicurezza. Il video “Costruiamo insieme un lavoro sicuro” mostra le modalità innovative di lavoro in Inail, con l’uso di tecnologie digitali, robotica, intelligenza artificiale e realtà virtuale, mirate ad attrarre professionisti motivati.

Le candidature possono essere presentate sul portale www.inpa.gov.it entro il 12 agosto 2024, utilizzando Spid, carta d’identità digitale o carta nazionale dei servizi.

Nella sezione “Bandi e concorsi” si trovano dettagli sui requisiti di partecipazione e le procedure concorsuali, che possono includere prove preselettive, scritte e orali, e la valutazione dei titoli.

