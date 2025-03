Sicurezza stradale a Riglione e Oratoio: discussa in Consiglio Comunale la richiesta di interventi urgenti

Written by admin• 5:37 pm• Attualità, Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del capogruppo de La città delle persone Paolo Martinelli in merito al question-time sulla sicurezza stradale di Via Marsala a Oratoio e sulla risposta dell’assessore Dringoli.

“Viabilità e sicurezza stradale di via Marsala a Oratoio: discussione in Consiglio Comunale su un question time riguardante il quartiere“

Ieri, durante il Consiglio Comunale, è stato discusso il question time riguardante la viabilità e la sicurezza stradale nei quartieri di Riglione e Oratoio, presentato dal capogruppo de La Città delle Persone, Paolo Martinelli.

L’interrogazione è stata sollevata a seguito delle numerose segnalazioni dei residenti, che hanno evidenziato criticità legate alla sicurezza dei pedoni, all’elevata velocità delle auto e alla sosta selvaggia in alcune zone nevralgiche del quartiere. In particolare, è stata sottolineata la pericolosità di via Marsala a Oratoio, nel tratto compreso tra il semaforo all’incrocio con via Calatafimi e la rotatoria con via Fiorentina. In questo tratto, il traffico intenso e la velocità delle auto rappresentano un continuo rischio per i pedoni, soprattutto considerando la presenza di numerosi attraversamenti pedonali non adeguatamente segnalati.

“Le sole strisce pedonali, che spesso sono anche cancellate, non sono sufficienti” – ha dichiarato Martinelli – “è necessario un intervento concreto per garantire la sicurezza dei residenti, in particolare nelle aree più critiche.“

In risposta, il question time ha chiesto al Sindaco e alla Giunta quali interventi siano previsti per migliorare la sicurezza stradale in quella zona, se siano previsti provvedimenti specifici per limitare la velocità dei veicoli in via Marsala e se si intenda affrontare il problema della sosta selvaggia, che ostacola la visibilità e mette in pericolo pedoni e ciclisti.

L’assessore Dringoli ha riconosciuto il problema e ha assicurato che verranno rialzati almeno due degli attraversamenti pedonali esistenti, comunicando anche che la Polizia Municipale è stata invitata a monitorare la velocità dei veicoli, anche con l’uso di puntatori laser. Martinelli ha replicato sottolineando l’urgenza di migliorare la segnaletica verticale e di verificare la situazione legata alla sosta selvaggia che limita la visibilità, come segnalato dai cittadini. Ha inoltre espresso la speranza di ottenere maggiore chiarezza sui tempi degli interventi, poiché la sicurezza dei cittadini è una priorità. La situazione sarà monitorata con attenzione e il gruppo continuerà a insistere per ottenere soluzioni tempestive.



Last modified: Marzo 11, 2025