Sicurezza a Pisa: la senatrice Zambito commenta l’omicidio nel quartiere di Oratoio

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Senatrice PD Ylenia Zambito sui fatti dell’omicidio nel quartiere di Oratoio a Pisa.

“Non si placca lo sgomento per quanto accaduto lunedì nel quartiere di Oratoio. La gravità dell’evento lascia una scia di disperazione, non solo tra i familiari dell’operaio ucciso, ma anche in una comunità che conosce bene la famiglia e che è rimasta traumatizzata da questa tragedia – afferma la senatrice del PD Ylenia Zambito. “È evidente che il problema della sicurezza a Pisa non può più essere ignorato. Quello di lunedì non è un episodio da confrontare con le situazioni ingigantite dalla destra pisana quando era all’opposizione, in quanto qui parliamo del quinto omicidio in meno di due anni, avvenuto con modalità tipiche della criminalità organizzata. Pisa non è abituata a simili eventi e la reazione degli abitanti di Oratoio è comprensibile. Inoltre, l’orribile atto è avvenuto in un contesto residenziale, vicino a una processione organizzata dalla parrocchia di quartiere, con la presenza di numerose persone; un proiettile fuori traiettoria avrebbe potuto causare un’altra tragedia. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia – prosegue Zambito – hanno descritto per anni Pisa governata dal centrosinistra come un luogo invivibile. Rispetto a oggi, in cui la destra sta “governando” con difficoltà, quella era una situazione relativamente tranquilla, pur con le sue criticità. Non accuso l’attuale Giunta di avere responsabilità dirette, poiché so che le competenze di un Sindaco e di un’Amministrazione comunale non riguardano solo la gestione della sicurezza. Non ho intenzione di strumentalizzare la questione o di ingannare i cittadini con slogan populisti. Tuttavia, questo atteggiamento di nascondere i problemi sotto il tappeto non è affatto adeguato. Conti ha affermato che bisogna attendere i risultati delle indagini prima di parlare di una situazione fuori controllo. Ho pieno rispetto per il lavoro degli inquirenti, ma ciò non toglie l’impatto sociale di un ulteriore evento mortale a Pisa. Mi è sembrato piuttosto un modo per eludere un problema che si sta espandendo rapidamente in città. Non stiamo parlando di semplici risse, per quanto gravi possano essere; ci troviamo di fronte a un episodio che segna un cambiamento. Quello che è accaduto ci rattrista e ci spaventa profondamente, coinvolgendo l’intera comunità pisana, scossa da una serie di omicidi avvenuti in breve tempo e impaurita dall’ultima uccisione, che presenta i tratti di un’esecuzione” – conclude Zambito.

