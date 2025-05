Sib Confcommercio, l’estate è alle porte: balneari in assemblea

Written by admin• 12:45 pm• Attualità, Pisa

Il punto della situazione per l’inizio della stagione

PISA – La stagione estiva sta per entrare nel vivo e i balneari del Sib Confcommercio Pisa si sono riuniti in assemblea presso il Bagno Nirvana di Calambrone, pronti ad accogliere clienti, turisti e visitatori con l’impegno di innalzare e qualificare ulteriormente l’offerta e il sistema di accoglienza degli stabilimenti e in generale del Litorale Pisano.

Presenti alla riunione il presidente del SIB Confcommercio Provincia di Pisa, Fabrizio Fontani, il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, il comandante della Polizia Municipale di Pisa – Litorale Pisano Pietro Pescatore, il responsabile dell’Ufficio Ambiente del Comune di Pisa, Roberto Papini, il responsabile Geofor, Sandro Ergoli e l’avvocato Alberto Giovannelli.

“Si è trattato di un incontro produttivo e significativo – spiega il Direttore Generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli – che ci ha permesso di approfondire le necessità e le criticità in vista di un’estate che si preannuncia intensa. I nostri imprenditori balneari hanno lavorato con impegno per presentarsi preparati a questa nuova stagione, ed è nostro compito, come associazione, supportarli e dialogare con loro per garantire un servizio all’altezza delle aspettative. Pur operando ancora all’interno di un quadro normativo incerto a causa della direttiva Bolkestein, siamo certi della professionalità e dell’affidabilità degli operatori, che sapranno assicurare un’estate serena e sicura a tutti i fruitori del Litorale”.

Nel corso dell’incontro si è provveduto, inoltre, alla consegna delle bandiere segnaletiche per l’indicazione delle condizioni meteo-marine e della relativa tabella esplicativa dei segnali, strumenti fondamentali per la sicurezza dei bagnanti: “In vista dell’imminente afflusso turistico sul nostro Litorale – afferma il presidente del SIB Confcommercio Provincia di Pisa, Fabrizio Fontani – abbiamo consegnato a ciascun operatore le tre bandiere di riferimento: la bandiera verde, che segnala condizioni meteo-marine favorevoli e servizio di sorveglianza attivo; la bandiera gialla, indicativa di condizioni potenzialmente rischiose; e la bandiera rossa, che sconsiglia la balneazione, anche in presenza o meno del servizio di sorveglianza. Oltre all’aspetto operativo, l’incontro si è rivelato estremamente utile per raccogliere segnalazioni e criticità, e per cercare insieme soluzioni condivise ed efficaci alle problematiche del settore”.

