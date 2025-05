Anche un cantiere può trasformarsi in magia: le fotografie di Sonia Marrese in Piazza del Duomo a Pisa

Written by admin• 1:22 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Un piccolo cantiere accanto al Palazzo dell’Opera del Duomo di Pisa si trasforma da spazio temporaneo a luogo di riflessione. Qui prende vita MORGANA – riflessioni di luce e storia, l’installazione fotografica di Sonia Marrese che, come una moderna incantatrice, trasforma un’impalcatura in uno specchio poetico.

Pensata come parte integrante del contesto urbano e monumentale, MORGANA non si limita a decorare il cantiere, ma lo riscrive completamente. Le grandi fotografie che rivestono la base dell’impalcatura non ostacolano la vista, ma la amplificano. Sono immagini che raccontano Pisa attraverso i riflessi, restituendo la Torre, la Cattedrale, la pavimentazione e il cielo in giochi di acqua e luce quasi onirici.

In un luogo simbolo di conservazione e memoria da secoli, questo intervento urbano propone un nuovo sguardo: il cantiere non come interruzione, ma come opportunità. Una pausa che diventa racconto, un invito a osservare con attenzione, a porsi domande, a scoprire.

Le fotografie di Sonia Marrese offrono una finestra su un altrove intimo e reale. I riflessi trasformano la Torre in una visione liquida, viva, sempre mutante. C’è silenzio, ma anche il rumore della pioggia, del vento, dei passi sul selciato.

L’artista

Sonia Marrese è fotografa freelance, vive e lavora a Pisa. Cresciuta tra i profumi e i segreti di un laboratorio mobile — un camion trasformato in camera oscura usato dal padre, fotografo pubblicitario negli anni ’70 — ha sviluppato un forte legame con lo studio dell’immagine e la sua capacità di raccontare storie. Ha partecipato a numerose mostre personali e collettive in Italia e pubblicato diversi lavori fotografici. «Osservo ciò che vedo, entro dentro ciò che cattura il mio sguardo e le mie emozioni, e attraverso lo scatto cerco di fermare quel momento, restituendo un’immagine poetica, magica e onirica».

Last modified: Maggio 29, 2025