Sfonda la porta del bus per evitare il controllo del biglietto

PISA – Venerdì 10 febbraio 2023, un utente per evitare il controllo del titolo di viaggio ha sfondato la porta posteriore di un bus del TPL dandosi alla fuga.

Questi i fatti: verso le ore 20;16 nei pressi della fermata Santa Bibiana in località Pisa, sul bus della Linea 2 sono saliti i verificatori della azienda Holacheck (la ditta che svolge i controlli sui bus per conto di Autolinee Toscane) per effettuare un controllo.

A bordo era presente un unico passeggero. L’autista apriva la porta anteriore, ma l’utente, per eludere il controllo, raggiungeva la porta posteriore e la forzava, in un primo momento tentando di aprirla manualmente per poi procedere a tirare calci al vetro fino a frantumarlo (si veda la foto allegata).

Una volta aperta la porta posteriore l’utente si allontanava velocemente facendo perdere le proprie tracce.

