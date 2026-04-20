Settore giovanile. Bimbe nerazzurre sugli scudi. Bene anche Under 16 e 15

Written by Redazione• 5:09 pm• Pisa SC

PISA – Sono state le ‘bimbe’ nerazzurre le principali protagoniste del weekend di gara del settore giovanile del Pisa Sporting Club.

Le nostre ragazze hanno infatti centrato una splendida serie di successi con Juniores e Under 17 letteralmente sugli scudi.

In campo maschile ottime notizie da Under 16 e Under 15 che hanno vinto la doppia sfida col Modena. Sconfitta di misura, purtroppo, per la Primavera sul campo del Benevento e per gli Under 17 in casa della Juventus.

Settore Maschile

PRIMAVERA 2. Benevento-Pisa 1-0

UNDER 17. Juventus-Pisa 1-0

UNDER 16. Pisa-Modena 4-1

UNDER 15. Pisa-Modena 1-0

Settore Femminile

JUNIORES. Pisa-Rondinelle Marzocco 9-0

UNDER 17. Zenith Prato-Pisa 0-5

UNDER 15. Siena-Pisa 2-6

PULCINI. Vecchiano-Pisa 0-2

Last modified: Aprile 20, 2026