Written by Redazione• 5:07 pm• Ponsacco, Attualità, Politica

Petrucci (FdI): “Presentata una interrogazione per fare chiarezza sulla situazione delle falde e i tempi di bonifica”

PONSACCO – “Chiediamo anche alla Regione Toscana di verificare le conseguenze dello sversamento di gasolio avvenuto una settimana fa nella zona compresa tra Romito e Val di Cava, in particolare di rispondere in merito ai tempi di bonifica previsti e alle condizioni delle falde acquifere“.

“L’ 8 aprile si è verificato un guasto all’oleodotto Eni Livorno-Calenzano che ha causato lo sversamento di gasolio su un’area di circa 2.000 metri quadrati. L’episodio ha allarmato subito i cittadini e Comune e società si sono messi subito all’opera per riparare il guasto e bonificare l’area. Considerando che la tutela ambientale è una delle competenze regionali, riteniamo opportuno che anche Arpat si attivi per valutare la situazione. Per questo abbiamo depositato una interrogazione regionale all’assessore Barontini” lo annunciano il consigliere regionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente del Consiglio regionale Diego Petrucci, Mario Di Candia, consigliere e capogruppo FdI a Ponsacco, e Giampaolo Quercetani, consigliere comunale FdI a Pontedera.

Last modified: Aprile 20, 2026