Settore Giovanile: ancora una sconfitta per la Primavera. Under 17 batte il Napoli

PISA – Under 17 in copertina in questo fine settimana di gare del settore giovanile del Pisa Sporting Club.

I nerazzurri superano il Napoli e centrano un altro risultato di prestigio conj una rete per tempo di Ferrari e Marcovina. Bene anche Under 16 e Under 15 entrambe vittoriose in trasferta a Perugia mentre inciampa ancora la Primavera. Il quadro completo dei risultati:

Campionato PRIMAVERA 2

Pisa-Crotone 1-2

Campionato UNDER 17

Pisa-Napoli 2-0

Campionato UNDER 16

Perugia-Pisa 0-1

Campionato UNDER 15

Perugia-Pisa 1-3

Campionato UNDER 14

Pisa-Empoli 0-3

Campionato UNDER 13

Pontedera-Pisa 0-1

Campionato UNDER 13

Pisa-Lucchese 4-2

Campionato ESORDIENTI I ANNO

San Frediano-Pisa 1-2

Campionato ESORDIENTI I ANNO

Pisa-Scintilla 10-0

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Vecchiano 4-0

Campionato PULCINI II ANNO

Pisa-Atletico Etruria 10-1

Campionato PULCINI I ANNO

Pisa-Monteserra 4-3

Campionato PULCINI I ANNO

Stella Azzurra-Pisa 1-7

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

Pisa-Mda 2-1

Campionato PRIMI CALCI 8 ANNI

La Perla Montecalvoli-Pisa 1-4

Campionato PRIMI CALCI 7 ANNI

Pisa-Pulcini Cascina 6-2

In campo femminile settimana con poche soddisfazioni:

Campionato JUNIORES

Pisa-Rinascita Doccia 0-1

Campionato UNDER 12

Ospedalieri-Pisa 5-1

