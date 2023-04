Serie BKT: risultati e classifica dopo il 31esimo turno

Scritto da Antonio Tognoli• 7:05 pm• Pisa SC

PISA – Il Frosinone pareggia in rimonta con Mulattieri a Perugia e si riporta a +4 dal Genoa. Il Bari ha superato 2-0 il Benevento e torna al terzo posto in classifica a -10 dai ciociari. Colpo playoff del Parma che stende il Palermo con le reti di Benedyczak e Coulibaly.

Cagliari e Sudtirol, invece, non vanno oltre l’1-1: a segno l’ex Larrivey dal dischetto. Poker Ascoli al Brescia, successi nella lotta salvezza per Venezia e Cosenza in casa contro Como e Pisa.

I risultati della 31 giornata

Venezia – Como 3-2

Genoa – Reggina 1-0

SPAL -Ternana 1-1

Parma – Palermo 2-1

Cosenza – Pisa 1-0

Cagliari – SudTirol 1-1

Ascoli – Brescia 4-3

Perugia – Frosinone 1-1

Bari – Benevento 2-0

Modena – Cittadella domenica 2 Aprile ore 16.15

LA NUOVA CLASSIFICA

Frosinone punti 63

Genoa 59

Bari 53

SudTirol 52

Cagliari 46

PISA 45

Parma 44

Reggina, Palermo 42

Ternana 40

Como, Ascoli 39

Modena 38

Venezia 36

Cittadella, Cosenza 35

Perugia 34

SPAL, Benevento 29

Brescia 28

