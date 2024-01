Serie BKT. Pisa – Reggiana 2-2. Bonfanti imbeccato da Torregol riprende la Reggiana

Scritto da Antonio Tognoli• 4:14 pm• Pisa SC

PISA – Si chiude in parità (2-2) la sfida tra Pisa e Reggiana valevole per la prima giornata di ritorno del campionato di serie BKT. Vantaggio di Melegoni, pari di Valoti su rigore al settimo centro stagionale poi la squadra di Nesta mette di nuovo il muso avanti con la rete di Antiste. Nella ripresa forcing del Pisa: determinanti gli ingressi di Torregrossa e del nuovo arrivato Nicholas Bonfanti. Lo Squalo trova subito la prima rete in nerazzurro grazie al gran filtrante di Torregol, subentrato a dieci minuti dalla fine a Lisandru Tramoni, ma subito decisivo in chiave risultato. Ripartiamo da qui.

Mister Aquilani deve rinunciare inizialmente a Barberis, Beruatto e Veloso non convocati. Il tecnico nerazzurro si affida ad un 4-2-3-1. Davanti a Nicolas ci sono Canestrelli e Caracciolo con Barbieri ed Esteves sugli esterni. Nagy e Marin sono i due mediani con Lisandru Tramoni, Valoti e Moreo a sostegno di Mlakar unica punta.

IL PRIMO TEMPO. Inizialmente la sfida vive una fase di studio. Il primo pericolo lo crea la Reggiana da azione di corner, ma la difesa nerazzurra è attenta. Al 9′ si sblocca la partita. Tutto nasce da un fallo dubbio sulla tre quarti reggiana di Valoti su Kabashi generosamente concesso da Zufferli. La difesa di mister Aquilani si addormenta sul lancio di Sampirisi per Melegoni lasciato colpevolmente solo in area, il quale con un destro a giro batte l’incolpevole Nicolas: 0-1. Reggiana avanti all’Arena, curva Sud in festa. Primo gol in stagione per Melegoni prodotto del vivaio dell’Atalanta. Il Pisa reagisce allo svantaggio e si riversa nella metà campo avversaria. Esteves semina il panico nel,a difesa avversaria. I nerazzurri trovano il pareggio al minuto 16′: colpo di testa di Mlakar fermato con la mano dall’ex Monza Sampirisi: Zufferli non ha dubbi. Rigore sacrosanto anche dopo il ceck del Var. Sul dischetto va Mattia Valoti che spiazza un fischiatissimo Bardi ex Livorno, ma soprattutto reo di aver innervosito Valoti prima dell’esecuzione del penalty: 1-1. Parità ristabilita. Il Pisa non si accontenta e continua ad attaccare con il cross di Valoti che scatena un autentico flipper in area, palla che alla fine viene bloccata da Bardi. Canestrelli e Barbieri si beccano il giallo per due falli ingenui, ma necessari. La Reggiana nel frattempo va vicino al gol con una giocata di Portanova che tenta il lob a scavalcare Nicolas, palla alta sopra la traversa. E’ un campanello d’allarme per il Pisa. La Reggiana torna infatti avanti al minuto 34: punizione dell’ex Pontedera Kabashi, palla che perviene ad Antiste che appoggia di testa in rete con Nicolas fuori traiettoria: 1-2. Il Var conferma il vantaggio della Reggiana. Tutto da rifare dunque per gli uomini di Aquilani. Prima del riposo la squdra di Aquilani ci prova con le conclusioni di Nagy e Marin con Bardi che non corre particolari pericoli. Sono due i minuti di recupero. Prima del duplice fischio di Zufferli c’è tempo per il 3-1 della squadra di Nesta, ma dopo un ceck del Var Zufferli annulla per un fallo di mano. Si va al riposo sul 2-1 per la Reggiana e oltre il 61 per cento di possesso di palla per i nerazzurri.

IL SECONDO TEMPO. Subito tre cambi per il Pisa ad inizio ripresa: fuori Barbieri per Calabresi, Nagy per D’Alessandro e Valoti per Arena. Sin dai primi minuti i nerazzurri provano a spingere sull’accelleratore. Al 6′ presunto fallo di mano in area reggiana di Mercandalli, ceck del Var ma nessun penalty per il Pisa. Tramoni e Calabresi tentano un paio di incursioni. Bardi respinge con i pugni una conclusione di D’Alessandro. Il Pisa conquista un corner. Calabresi entra in area dalla destra, cross forte dove nessuno però trova la deviazione vincente. Pisa ancora all’attacco con Moreo che ci prova con una bella conclusione al volo di sinistro. Ancora il Pisa pericoloso in contropiede: Arena appoggia all’accorrente Esteves, il suo sinistro è ancora respinto da Bardi. Reggiana in difficoltà. Al minuto 69 dentro il nuovo acquisto Nicholas Bonfanti che rileva Moreo. Bonfanti prodotto del vivaio dell’Inter ci prova subito al 72′ controllando un pallone spalle alla porta, ma il sinistrom dello Squalo è centrale e facile preda di Bardi. E’ un Pisa che spinge e anche poco fortunato. D’Alessandro recupera un gran pallone sulla linea del fallo laterale, gran giocata del 77, ma il suo destro incoccia le gambe dei difensori reggiani. Si rimane sul 2-1 per la formazione di Alessandro Nesta che effettua tre cambi a poco più di quindici minuti dalla fine. Il Pisa insiste in avanti alla ricerca del pari: Marin in verticale per Mlakar palla leggermente lunga Bardi esce e anticpa l’attaccante sloveno. Mister Aquilani richiama Lisandru Tramoni ed inserisce Ernesto Torregrossa. Passano appena sessanta secondi e Torregrossa imbecca in verticale Bonfanti il quale fa secco Bardi e realizza alla prima apparizione il primo gol in maglia nerazzurra, la seconda in questa stagione in serie B: 2-2. Il Pisa a questo punto ci crede e mette ancora alle corde la Reggiana. Al minuto 85 è ancora Bonfanti che stoppa con il petto si gira e con il sinistro chiama Bardi alla respinta. Poi un difensore reggiano spazza in angolo. Forcing finale dei nerazzurri. D’Alessandro viene ammonito per proteste. Bardi smanaccia sopra la traversa un corner di Esteves, Bonfanti nel concitato finale alza invece sopra la traversa. Sono cinque i minuti di recupero concessi da Zufferli. Arena finisce sulla lista dei cattivi. Non c’è più tempo. Finisce 2-2, Pisa e Reggiana si dividono la posta all’Arena Garibaldi.

PISA – REGGIANA 2-2

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri (46′ Calabresi), Canestrelli, Caracciolo, Esteves; Marin, Nagy (46′ D’Alessandro); L.Tramoni (80′ Torregrossa), Valoti (46′ Arena), Moreo (69′ Bonfanti); Mlakar. A disp. Loria, Hermannsson, Tourè, Vignato, Masucci, De Vitis, Piccinini. All. Alberto Aquilani

REGGIANA (3-4-2-1): Bardi; Sampirisi, Romagna, Marcandalli; Portanova (74′ Libutti), Kabashi, Bianco (74′ Varela), Fiamozzi; Antiste (74′ Crnigoj), Melegoni; Gondo. Sposito, Satalino, Rozzio, Cigarini, Reinhart, Nardi, Szyminski, Pajac, Girma. All. Alessandro Nesta.

ARBITRO: Luca Zufferli della sezione di Udine (Mokhtar-Bari). Quarto uomo:Bordin. VAR: Serra. AVAR: Miele

RETI: 9′ Melegoni (R), 16′ Valoti (P rig.), 34′ Antiste (R), 81′ Bonfanti (P)

NOTE: giornata nuvolosa. Ammoniti Bianco (R), Canestrelli (P), Barbieri (P), Valoti (P), Marin (P), Esteves (P), Kabashi (R), D’Alessandro (P), Arena (P). Angoli 6-3. Spettatori 7.414. Rec pt 2′; st 5′.

