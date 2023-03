Serie BKT. Pisa – Palermo 1-1. Un eurogol di Sibilli riagguanta il Palermo

Scritto da admin• 1:11 pm• Pisa SC

PISA – Con un eurogol di Giuseppe Sibilli il Pisa riagguanta il Palermo (1-1) passato in vantaggio nel primo tempo con Di Mariano. Nella prima frazione i rosanero hanno avuto il torto di non chiudere il match. Il Pisa nella ripresa ci ha provato, D’Angelo si è giocato tutte le sue carte a disposizione ed è pervenuto al pareggio con una botdata di sinistro di Sibilli. Un gol che ha rinvigorito il Pisa che nell’ultima parte ha rischiato anche di vincere con le occasioni capitate sui piedi di Gliozzi e Morutan.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Luca D’Angelo sceglie uno schieramento offensivo da opporre al Palermo. Davanti a Nicolas ci sono Caracciolo e Barba con Esteves e Beruatto sugli esterni. Centrocampo composto dal rientrante Marin, Tourè eroe di Parma e Mastinu. In attacco spazio dal primo minuto a Torregrossa, Gliozzi e Moreo. Morutan parte dalla panchina. Novità anche in casa Palermo. Corini schiera un iniziale 3-5-2 con Pigliacelli tra pali. Davanti a lui Mateju, Nedelcearu e Marconi. Di Mariano e Aurelio sono gli estrni di centrocampo, Saric, Mariani e Verre vengono schierati in mediana. Davanti la coppia d’attacco formata da Brunori e Soleri. All’Arena c’è il sole. Dirige Pezzuto davanti a oltre novemila spettatori, circa 250 i tifosi che popolano la Curva Sud dell’Arena. Prima del fischio inziale del match appalusi e giro d’onore per la squadra del Pisa 4 Special che paretecipa al campionato di Quarta Categoria.

IL PRIMO TEMPO. “Grinta e cuore per un unico risultato” recita uno srtriscione della Curva Nord alla discesa in campo delle due squadre. Le due squadre schierate con la maglia ufficiale: Pisa in nerazzurro, Palermo in rosanero. Sugli spalti fin dai primi minuti di gara c’è un tifo serie A. Squadre guardinghe, nessun pericolo nei primi minuti. Il Pisa studia l’avversatio, il Palermo prova da subito a venire in avanti. Prima azione del match la costruisce il Pisa: Moreo conquista la sfera da sinistra lascia partire un traversone per la testa di Gliozzi, palla debole e centrale che termina tra le braccia di Pigliacelli. Primo ammonito del match il nerazzurro Mastinu reo di una brutta entrata su Saric. Poco dopo fischiato un fallo di mano a Marin ma senza giallo. Palermo pericoloso al 10′ con un sinistro dal limite dell’area proprio di Saric, deviato in angolo da Nicolas. A finire sulla lista dei cattivi al minuto 14 anche Caracciolo che in scivolata ferma un vivace Soleri. Il Palermo si fa preferire per la manovra nel primo quarto d’ora, ma i nerazzurri quando vengono in avanti sono sempre pericolosi come al minuto 18 quando Torregrossa aggancia in area e tenta il tiro a giro poco fuori palla che termina non di molto a sopra l’incrocio dei pali. Fase non bella del match. Molti gli errori da una parte e dall’altra. Esteves dà in là ad un possibile contropiede, ma Torregrossa è fermato in scivolata (forse con un fallo). Alla mezz’ora su un angolo di Marin nasce un contropiede per il Pisa. Esteves ferma in scivolata Di Mariano. Rigore per il Palermo e ammonizione per Esteves. Sul dischetto va Brunori, ma Nicolas respinge il destro del numero nove di Corini. L’Arena esulta. Si rimane sullo 0-0 di partenza. Il Pisa prova a rispondere. Marin dalla tre quarti cerca di innescare con un cross Moreo e Gliozzi, ma la retroguardia siciliana fa buona guardia. Il Palermo al minuto 34 ci riprova con un tiro al volo di Verre, la palla però la palla termina tra le braccia di Nicolas. Al minuto 38′ il Palermo passa in vantaggio. Brutta palla persa sulla tre quarti di Marin palla a Verre che pesca nello spazio Di Mariano che con un pallonetto supera in uscita Nicolas: 0-1. Palermo in vantaggio. Il Pisa accusa il colpo e poco dopo (40′) rischia di subire il raddoppio. Soleri servito da Brunori pesca ancora Di Mariano che però questa volta spreca mandando sul fondo. La risposta del Pisa è in una conclusione appena dentro l’area di Tourè palla alta. Ma è ancora il Palermo con Saric che chiama Nicolas alla deviazione in calcio d’angolo. Il Pisa prova a rispondere ai rosanero con un tiro al volo di sinistro di controbalzo di Moreo, con palla che termina però sul fondo. La prima frazione si chiude con il Palermo in vantaggio per 1-0. A decidere una rete di Francesco Di Mariano.

IL SECONDO TEMPO. Al ritorno dall’intervallo nel Pisa fuori Caracciolo e Mastinu, dentro Hermannsson e Nagy. Pisa subito in avanti con una palla pericolosamente in area che Torregrossa non riesce a girare a rete. Anzi il Pisa rischia in contropiede con Hermannsson che anticipa Brunori il quale tenta la girata volante che termina fuori. Soleri intanto è costretto ad uscire per qualche secondo. La parità numerica però è subito ristabilita. Il Palermo ha molti spazi per ripartire. Il Pisa rischia in alcune circostanze. Hermannsson rimedia su incursione di Brunori. Al minuto 54 esce tra gli applausi Torregrossa per far spazio a Morutan. Nel Palermo fuori Marconi e dentro Bettella. Morutan ci prova subito al minuto 55, ma il suo sinistro termina ampiamente a lato. Il Pisa ci crede. D’Angelo richiama anche Sibilli. Intanto Morutan ci prova con il sinistro, palla alta sopra la traversa. Al minuto 62′ dentro appunto Sibilli per Tourè. Anche Corini effettua tre cambi: dentro Tutino, Broh e Valente. Il Palermo va anche a segnare il raddoppio, ma l’arbitro annulla per fuorigioco la rete di Tutino. D’Angelo quando mancano venti minuti alla fine si gioca anche la carta Masucci che subentra a Moreo. Al minuto 72 Gliozzi cade in area, ma Pezzuto dopo un breve ceck al Var indica di proseguire. Nel Palermo fa il suo ingresso in campo Segre per Saric. Il Pisa è alla ricerca del pareggio. Masucci lascia partire un cross da destra che la difesa rosanero sventa. Poco dopo ci prova Nagy dal limite, palla però altissima. Il Pisa insiste ancora sull’asse Sibilli Masucci cross in mezzo all’area che termina sulla testa di Marin e carambola però su un avversario poi Pigliacelli riesce ad anticipare Gliozzi in uscita. Ma il pareggio è nell’aria e arriva al minuto 86′ con Sibilli che dal limite lascia partire un sinistro che si insacca sotto l’incrocio: 1-1. L’Arena esplode. Il Palermo accusa il colpo. Nedelcearu scivola su Gliozzi aprendo un autostrada al numero nove nerazzurro che però ci incischia cercando un improbabile assist a Morutan a porta sguarnita. Il Pisa a questo punto (sono sei i minuti di recupero) ci crede, Morutan chiede la sponda a Gliozzi, ma il suo sinistro rasoterra è fuori misura. Peccato, qui il numero ottanta poteva fare decisamente meglio. Ancora Pisa con Beruatto che porta su la squadra serve Morutan il quale apre per il tiro di Marin, debole, centrale e forse deviato che termina tra le braccia di Pigliacelli. I nerazzurri insistono l’ultima azione è firmata Marin traversone per la testa di Masucci che in tuffo non riesce a deviare. Finisce 1-1

PISA – PALERMO 1-1

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Esteves, Caracciolo (46′ Hermannsson), Barba, Beruatto; Marin, Tourè (62′ Sibilli), Mastinu (46′ Nagy); Moreo (71′ Masucci); Torregrossa (54′ Morutan), Gliozzi. A disp. Livieri, Zuelli, Gargiulo, Tramoni M., De Vitis, Calabresi, Rus. All. Luca D’Angelo

PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi (54′ Bettella); Di Mariano (64′ Valente), Saric (76′ Segre), Damiani (64′ Broh) , Verre, Aurelio; Brunori (64′ Tutino), Soleri. A disp. Grotta, Massolo, Orihuela, Masciangelo, Vido, Buttaro, Lancini. All. Eugenio Corini.

ARBITRO: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce (Bottegoni – Fontemurato). Quarto ufficiale: Giaccaglia. VAR: Di Martino. AVAR: Longo.

RETI: 38′ Di Mariano (Pa), 86′ Sibilli (Pi)

NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Ammoniti Mastinu (Pi), Caracciolo (Pi), Esteves (Pi), Soleri (Pa), Bettella (Pa), Verre (Pa). Spettatori 9.407. Angoli 1-6. Rec pt 1′; st 6′.

Last modified: Marzo 4, 2023