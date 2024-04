Serie BKT. Pisa-FeralpiSalò 3-1. Doppio Valoti e Arena affondano la Feralpi all’Arena

Scritto da Antonio Tognoli• 1:14 pm• Pisa SC, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Il Pisa batte (3-1) la FeralpiSalò e conquista tre punti importanti per mettere una seria ipoteca sulla permanenza in cadetteria. Primo tempo dominato dai nerazzurri che vanno al riposo con i gol di Valoti e Arena. Ripresa equilibrata e più sofferta con il ritorno degli ospiti che trovano il gol con il nerazzurro Dubickas ma nel recupero chiudono con il 3-1 di Valoti che sale così in doppia cifra con la maglia nerazzurra a quota dieci reti.

di Antonio Tognoli

PRE GARA. Mister Alberto Aquilani alla sua 34esima panchina da allenatore deve rinunciare a Canestrelli, Caracciolo e Leverbe tutti per squalifica oltre a naturalmente Barberis infortunato. Difesa da inventare dunque per il tecnico nerazzurro che ripropone Nicolas tra i pali. Davanti al portiere brasiliano ci sono Calabresi ed Hermannsson con Barbieri e Beruatto impiegati sugli esterni. Davanti alla difesa ci sono Marin ed Esteves con D’Alessandro, Valoti e Arena ad innescare l’unica punta Bonfanti. Prudente l’atteggiamento della FeralpiSalò che schiera un 4-5-1 piuttosto abbottonato con l’ex nerazzurro Bruno Martella schierato a sinistra della difesa a quattro e La Mantia unica punta con l’ex Dubickas passato in prestito alla Feralpi proprio a gennaio dal Pisa, che parte dalla panchina. Prima del fischio d’inizio un minuto di silenzio per le vittime nella centrale termoelettrica di Suviana nel bolognese.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Feralpi in completo grigio. Temperatura estiva, sugli spalti ci sono quasi 7.000 presenti. “1909-2024 vecchio cuore nerazzurro“, recita uno striscione esposto dalla Curva Nord che sin dai primi minuti incita a gran voce la squadra. Il Pisa manovra molto bene nei primi minuti di gioco. Bergonzi atterra al limite Arena e si becca il giallo dopo appena tre minuti. Punizione dai sedici metri. Valoti si incarica della battuta dal limite palla alta sopra la traversa. Poco dopo stessa sorte tocca a Beruatto che finisce nella lista dei cattivi dell’arbitro. Non era diffidato quindi a Bari ci sarà. Buona riconquista di D’Alessandro sull’out di sinistra ma il tornante di Aquilani non riesce ad affondare e l’azione sfuma. Buoni comunque questi primi dieci minuti del Pisa. Bello scambio al limite con Valoti che imbecca Arena sinistro deviato da Pizzignacco sull’esterno della rete. Il gol è però nell’aria e arriva al 16′ ancora al termine di una bella azione: da Arena palla a Calabresi che vede Valoti in mezzo all’area che di piatto batte Pizzignacco: 1-0. Gol regolare, si perde un pò di tempo, il guardalinee deve sistemare l’auricolare. Per Valoti invece si tratta del nono gol stagionale con la maglia del Pisa. Vantaggio meritato dopo che i nerazzurri si sono fatti preferire alla Feralpi nel primo quarto di gara. Il Pisa insiste nei suoi attacchi. Bonfanti viene chiuso poco prima del suo ingresso in area. Ci prova anche Marius Marin dai venti metri, palla alta sopra la traversa. Il primo tiro della Feralpi si vede al minuto 29 quando Zennaro costringe alla respinta con i pugni Nicolas. Poco dopo ancora Zennaro leggermente trattenuto da Esteves (ammonito) crea scompiglio sulla fascia sinistra con la sua grande velocità. Nel frattempo il Pisa ci prova ancora con Valoti, ma il suo destro dal limite viene deviato in corner, il quale però non ha esito alcuno. Si rimane sull’1-0 per il Pisa. La gara è molto spezzettata. Al minuto 37 arriva però il raddoppio nerazzurro: “spizzata” aerea di Valoti palla nello spazio in cui si infila Arena che entra in area e con il sinistro batte Pizzignacco: 2-0. Secondo gol in maglia nerazzurra per Alessandro Arena dopo quello realizzato a Marassi con la Samp nella gara di esordio del campionato. Il Pisa prende coraggio e sfiora il tris con Esteves che supera Pizzignacco ma è fermato dalla respinta del montante. Poco dopo è la volta di D’Alessandro il cui destro è respinto dalla difesa ospite. E’ dominio nerazzurro. Nel mezzo un contropiede degli ospiti rifinito da La Mantia per Compagnon, il quale calcia però alto sopra la traversa. Finisce in avanti con orgoglio la FeralpiSalò guadagnando per tre corner e costringendo il Pisa sulla difensiva. Martella con il sinistro prova ad accorciare le distanze, ma la sfera termina alta sopra la traversa. La prima frazione si chiude sul 2-0 per il Pisa.

IL SECONDO TEMPO. Pronti via ed è subito la Feralpi a farsi pericoloso con il cross di Kourfalidis da sinistra con La Mantia bravo a svettare più in alto di tutti con Nicolas che compie un intervento prodigioso e devia in angolo. Si rimane sul 2-0 per i nerazzurri. Dopo la paura la squadra sposta il baricentro in avanti. Esteves chiama Pizzignacco alla deviazione in corner. Ancora pericolosa però la Feralpi su azione di calcio d’angolo con Zennaro tutto solo sul secondo palo, ma il suo colpo di testa termina alto sopra la traversa. Ancora un pericolo per il Pisa in questa ripresa che la Feralpi ha approcciato meglio dei ragazzi di Aquilani. Il tecnico nerazzurro al 54′ richiama Esteves già ammonito e Bonfanti ed inserisce Tourè e Moreo. La Curva intanto continua ad incitare la squadra. Primi cambi anche per la Feralpi: fuori Martella e La Mantia, dentro Tonetto e Butic. Poche le occasioni da rete in questa ripresa. Il Pisa trova anche la terza rete: assist di Moreo per Barbieri il quale però è in offside. Si rimane sul 2-0. Atro cambio per Aquilani: dentro Torregrossa per Arena. Nella Feralpi entra Dubickas per Compagnon e Attys per Kourfalidis. Ultimi dieci minuti del match. La Feralpi accorcia le distanze al minuto 83 con Dubickas ex di turno che devia alle spalle di Nicolas un cross da sinistra di Manzari. Il portiere nerazzurro tocca ma non riesce ad evitare il gol: 2-1. Nel Pisa entrano De Vitis e Veloso in luogo di Calabresi e D’Alessandro. Ultimi minuti di pura sofferenza per tutto lo stadio. La Feralpi ci crede guadagna un corner sul quale ancora Dubickas di testa anticipa tutti e sfiora il palo. Ancora un brivido per il Pisa. Si rimane sul 2-1. Sono sei i minuti di recupero. Su un corner Ceppitelli è ancora pericoloso in avanti. Nicolas blocca a terra, ma l’arbitro fischia fallo in attacco per i nerazzurri. Si soffre in tribuna. Barbieri è bravissimo a riconquistare un pallone e una punizione su una riconquista a centrocampo. Da lì nasce il terzo gol con una palla portata avanti da Tourè e smistata a destra per Barbieri il quale trova in mezzo Valoti che con il piatto destro segna la sua personale doppietta e il 3-1 che mette in cassaforte il match. Decimo gol per Valoti con il Pisa. L’Arena tira un sospiro di sollievo dopo quindici minuti di sofferenza.

PISA – FERALPISALO’ 3-1

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Barbieri, Calabresi (83′ De Vitis), Hermannsson, Beruatto; Marin, Esteves (54′ Tourè); D’Alessandro (83′ Veloso), Valoti, Arena (69′ Torregrossa); Bonfanti (54′ Moreo). A disp. Loria, Tramoni L., Tramoni M., Mlakar, Coppola, Masucci, Piccinini. All. Alberto Aquilani.



FERALPISALO’ (3-5-1-1): Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Martella (60′ Tonetto); Felici, Kourfalidis (78′ Attys), Fiordilino, Zennaro, Letizia (70′ Manzari); Compagnon (69′ Dubickas); La Mantia (60′ Butic). A disp. Liverani, Volpe, Giudici, Krastev, Pilati, Hergheligiu, Pietrelli. All. Marco Zaffaroni

ARBITRO: Marco Monaldi della sezione di Macerata (Ass. Ricciardi – Belsanti). Quarto uomo: Cappai. VAR: Valeri. AVAR: Nasca.

RETI: 16′ Valoti (P), 37′ Arena (P), 82′ Dubickas (F), 94′ Valoti (P)

NOTE: giornata di sole, terreno in perfette condizioni. Ammoniti Bergonzi (F), Beruatto (P), Esteves (P), Kourfalidis (F), Ceppitelli (F), Moreo (P). Angoli 5-7. Rec pt 3′; st 6′. Spettatori 6.899

Last modified: Aprile 13, 2024