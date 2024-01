Serie BKT. Il punto sulla terza giornata di ritorno. Risultati e classifica

Scritto da admin• 8:47 am• Pisa SC

PISA – Crollano la Capolista Parma nel Derby emiliano ed il Como in casa contro l’Ascoli, favorendo la coppia formata da Cremonese e Venezia che scavalca i lariani in Classifica e riduce le distanze dal vertice, mentre in coda le affermazioni della Feralpisalò e dello Spezia fanno sì che la lotta per la salvezza risulti quanto mai avvincente, con le ultime cinque squadre raccolte nello spazio di soli due punti.

di Giovanni Manenti

Non poteva trovare occasione migliore per interrompere una serie negativa che durava da sei giornate, il Modena, che regala ai propri tifosi la soddisfazione di infliggere un pesante 3-0 alla Capolista Parma per un successo che al “Braglia” non si verificava da 20 anni, con il risultato già in ghiaccio dopo la prima mezzora grazie alle reti di Battistella e del 20enne Abiuso (già a segno la scorsa settimana a Palermo …), per poi toccare a Ponsi chiudere i conti ad inizio ripresa con il suo primo centro in carriera, ancorché per i “Ducali” la sconfitta sia “ammorbidita” dal contemporaneo passo falso interno del Como contro l’Ascoli, con i padroni di casa che, ridotti in inferiorità numerica allo scoccare dell’ora di gioco per l’espulsione di Odenthal, subiscono nel finale il consueto acuto di Pedro Mendes (al suo decimo centro stagionale), cui segue l’autorete di Cassandro per il 2-0 definitivo che rilancia i bianconeri marchigiani in ottica salvezza diretta.

Di tali due battute d’arresto approfittano Venezia e Cremonese, ora appaiate al secondo posto a quota 41 punti (ed a quattro lunghezze dalla Capolista …) che con il minimo sforzo, vengono entrambe a capo di due match delicati, con i lagunari che, in una situazione al limite della praticabilità per la fitta nebbia calata sul “Penzo”, risolvono a proprio favore la sfida contro la Ternana grazie al quinto centro del 21enne americano Busio a 6′ dal 90′, mentre i grigiorossi fanno loro il “derby lombardo” con il Brescia risultando sufficiente la prima rete italiana dell’argentino Gonzalo Abrego (mandato in campo da Stroppa dopo 11′ per l’infortunio di Collocolo) allo scoccare della mezz’ora, facendo sì che le “Rondinelle” escano così dalla Zona Playoff, superate dal Modena.

Non si fanno male Catanzaro e Palermo, che nell’anticipo di venerdì sera al “Ceravolo” si dividono la posta con un pari per 1-.1 su cui mettono la posta due protagonisti di questo Campionato per i rispettivi Club, ovvero Biasci (salito a quota 7 fra i marcatori, leader per i calabresi) per il vantaggio giallorosso alla mezzora, annullato in avvio di ripresa dal sesto centro di Segre (nonché quinto nelle ultime 7 gare) che ha già superato il suo massimo bottino in carriera per singola stagione, mentre cade per la seconda giornata consecutiva il Cittadella che, nel posticipo domenicale, si illude di poter far suo il match con la Sampdoria, allorché Pandolfi sigla la sua sesta rete in avvio di ripresa, salvo farsi rimontare dalla reazione dei blucerchiati che colpiscono due volte con i difensori Simone Giordano e Daniele Ghilardi, quest’ultimo al suo primo centro fra i Cadetti, per un successo quanto mai importante per la formazione genovese, reduce da un solo punto nelle precedenti quattro uscite.

Era atteso allo scatto verso la Zona Playoff il Bari nella sfida interna contro la Reggiana ed invece a far festa al “San Nicola” sono gli emiliani che sbloccano il risultato a metà primo tempo con il 30enne difensore Fiamozzi (al suo solo terzo centro in carriera …) e mettono il sigillo con un’azione personale del 21enne scuola viola Alessandro Bianco conclusa con una potente rasoiata dal limite dell’area, per un successo che consente alla formazione di Mister Nesta di scavalcare i biancorossi pugliesi in Classifica e portarsi a soli tre punti dalla Zona Playoff, circostanza non riuscita viceversa al Pisa che, impegnato all’Arena Garibaldi contro lo Speziadell’ex tecnico Luca D’Angelo subisce la quarta sconfitta casalinga stagionale a conferma di una fragilità difensiva che vede stavolta andare a segno già nel primo tempo il 21enne Rachid Kouda ed il ben più navigato Daniele Verde, che prima si inventa un goal capolavoro dal vertice destro dell’area e quindi trasforma un calcio di rigore per il 3-1 (inframezzato dal primo centro di Torregrossa, anch’egli dagli 11 metri …) all’intervallo, rendendo vani i tentativi di rimonta dei nerazzurri nella ripresa, che non vanno oltre la seconda rete in riva all’Arno di Bonfanti.

Per concludere, la sfida di Bolzano fra Sudtirol e Cosenza doveva chiarire quali fossero le prospettive delle due formazioni appaiate a quota 24 punti, e ad aggiudicarsi l’intera posta sono gli ospiti che, dopo aver fallito in avvio di ripresa un calcio di rigore con Forte, fanno bottino pieno grazie ad una conclusione dalla distanza da parte del neo acquisto Frabotta (al suo primo centro in carriera fra i Cadetti …), per una sconfitta che lascia gli altoatesini ai margini della Zona Playout dove, viceversa, irrompe la Feralpisalò che completa una risalita (13 punti negli ultimi 6 turni) impensabile sino ad un mese fa, schiantando nel confronto diretto il Lecco, cui rifila un 5-1 (doppietta del croato Karlo Butic) tale da non consentire repliche, agganciando gli stessi lariani a quota 20 in Classifica, ad un sol punto dalla Ternana ed a due dall’Ascoli, come dire, che il suo Campionato inizia da ora.

Risultati della 22esima giornata:

Catanzaro – Palermo 1-1

Como – Ascoli 0-2

Cremonese – Brescia 1-0

Modena – Parma 3-0

Sudtirol – Cosenza 0-1

Venezia – Ternana 1-0

Bari – Reggiana 0-2

Feralpisalò – Lecco 5-1

Pisa – Spezia 2-3

Cittadella – Sampdoria 1-2

Classifica: Parma p.45; Cremonese e Venezia p.41; Como p.39; Cittadella e Palermo p.36; Catanzaro p.34; Modena p.31; Brescia p.29; Reggiana p.28; Bari e Cosenza p.27; Sampdoria e Pisa p.26; Sudtirol p.24; Ascoli p.22; Ternana p.21; Feralpisalò, Spezia e Lecco p.20. Nota: Sampdoria 2 punti di penalizzazione …

