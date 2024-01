Pisa, Congresso di Forza Italia. Lorenzo Paladini eletto Coordinatore Provinciale

Scritto da admin• 6:35 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – Si è svolto nella mattina di domenica 28 gennaio a Pisa, presso il Grand Hotel Duomo in via Santa Maria 94, il Congresso Provinciale di Forza Italia che ha visto l’elezione di Lorenzo Paladini, commissario provinciale,

“Abbiamo una storia trentennale che parla per noi, e io sarò pronto insieme alla mia squadra, a confrontarmi con tutti e con tutte le idee, con rinnovato spirito costruttivo mettendo al centro i valori del nostro statuto che trasmetteremo con la stessa energia e forza del nostro fondatore Silvio Berlusconi. Pisa e tutta la provincia hanno bisogno di una visione forte e che sia all’altezza della fama internazionale di cui gode. Pisa ha bisogno del futuro che merita”.

Il Congresso è stato aperto da Deborah Bergamini, designata Presidente del Congresso, e ha visto la partecipazione di membri di spicco della dirigenza regionale e provinciale di altri partiti.



Tra gli ospiti presenti vi erano:

Marco Stella, Coordinatore Regionale Forza Italia

Raffaella Bonsangue, Vice Coordinatrice Regionale Forza Italia

Susanna Ceccardi, Eurodeputato, in rappresentanza di Elena Meini Commissario Provinciale Lega Salvini Premier

Paolo D’Addario, Coordinatore Provinciale Noi Moderati

Serena Bulleri, Coordinatrice Provinciale Fratelli d’Italia

Anna Ferretti, Presidente Provinciale Italia Viva

Agnese Balducci, Presidente Provinciale + Europa

Durante il suo discorso di presentazione della mozione, Paladini ha enfatizzato il ruolo di Forza Italia nel panorama politico italiano, evidenziando l’impegno del partito nella formazione dei futuri leader e nello sviluppo di idee innovative, sottolineando l’importanza dei movimenti giovanili come cuore pulsante del partito. Inoltre, Paladini ha ringraziato i partner della coalizione per la loro collaborazione e per il sostegno continuo, sottolineando che Forza Italia rimane un pilastro fondamentale all’interno dell’unione, pur con le sue peculiarità impegnata a promuovere i propri valori distintivi e a contribuire con idee e visione al fine di realizzare una politica che risponda efficacemente alle esigenze dei cittadini e del Paese. Ha riconosciuto il valore dell’unione nel guidare il Paese verso la prosperità, mantenendo l’identità distintiva del partito e consolidando l’impegno per una politica rinnovata e vicina alle esigenze del territorio.

La nuova squadra del Coordinamento Provinciale oltre che da Lorenzo Paladini sarà composta da

Raffaella Bonsangue

Matteo Chimenti

Michele Molino

Manuela Del Grande

Enzo Biagioni

Michele Curci

Riccardo Buscemi

Giuseppe Calò

Gianluca Fornari

Patrizia Ciampi

Gabriele Benotto

Lucrezia Chelli

Antonio De Vita

Francesca Morelli

Carlo Corsi

Inoltre, sono stati eletti i delegati al congresso nazionale: Manuela Del Grande, Riccardo Buscemi, Carlo Corsi e Michele Molino.

In chiusura, Paladini ha espresso soddisfazione e orgoglio per i risultati raggiunti, riconfermando la volontà di rafforzare e rilanciare l’azione politica di Forza Italia in favore del territorio pisano e dei suoi cittadini.

“È stato un congresso pieno di entusiasmo – conclude Lorenzo Paladini – che ha consolidato e rilanciato il nostro impegno per il territorio.”

