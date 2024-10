Serie BKT. Il punto dopo la settima giornata: risultati e classifica

Scritto da admin• 9:02 am• Pisa SC

PISA – Settimo turno che risulta fatale alla Capolista Pisa, che incappa nella prima sconfitta stagionale pur mantenendo la vetta della Classifica, mentre finisce in parità lo scontro diretto fra Sassuolo e Spezia, il Brescia fa suo il derby lombardo con la Cremonese e risalgono Cesena in Palermo, con in coda il Frosinone centra la prima vittoria stagionale lasciando alla Carrarese l’ultimo posto della graduatoria.

di Giovanni Manenti

Trasferta amara in terra campana, quella del Pisa con la Juve Stabia, con i padroni di casa ad avere un positivo approccio alla gara, sbloccando il risultato dopo 12′ con l’ex Varnier che ribatte in rete una punizione di Maistro respinta dal palo per poi sfiorare il raddoppio in un primo tempo troppo remissivo per i nerazzurri che, nella ripresa, cercano di riequilibrare le sorti dell’incontro andando vicino al pari con Bonfanti prima che a chiudere definitivamente i conti sia il subentrato Artistico a 7′ dal termine, finalizzando al meglio una veloce ripartenza che trova spiazzata la difesa toscana, con la formazione di Inzaghi a mantenere comunque il vertice della Classifica con tre punti di margine, visto che non si fanno male Sassuolo e Spezia nel confronto diretto andato in scena al “Mapei Stadium” in un match privo di grandi emozioni e concluso sullo 0-0 di partenza che consente ai bianconeri liguri di restare l’unica squadra ancora imbattuta in questo inizio di Campionato, mantenendo la seconda posizione solitaria.

Raggiunto viceversa il Sassuolo al terzo posto a quota 12 punti dal Brescia che fa suo il “Derby lombardo” con la Cremonese in una partita dai due volti, dominata dalle “Rondinelle” nel primo tempo, chiuso sul 3-0 grazie al primo centro in carriera fra i Cadetti di Besaggio, allo splendido raddoppio di Borrelli (che non segnava da metà marzo scorso …) a conclusione di una fantastica azione personale ed alla punizione chirurgica del belga Matthias Verreth, anch’egli alla sua prima rete in Italia, per poi risultare tardivo il risveglio dei grigiorossi che riescono esclusivamente a ridurre le distanze con un colpo di testa di Nasti su azione da calcio d’angolo e quindi con un preciso calcio piazzato di Bonaiuto, così che la formazione di Stroppa, ferma a 10 punti, si vede scavalcare, oltre che dalla Juve Stabia, anche da Palermo e Cesena, con quest’ultimo ad imporsi nella sfida tra neopromosse con il Mantova, che si mette subito in discesa per i bianconeri romagnoli che chiudono la prima frazione di gioco sul 3-0 su cui mette la propria firma la coppia di attacco formata da Shpendi (al suo quarto centro stagionale …) e Kargbo e quindi Prestia, per poi rendere vano il tentativo di rimonta ospite con il punto di Redolfi allo scoccare dell’ora di gioco, subito annullato da un ficcante contropiede finalizzato dall’olandese Elayis Tvsan al primo centro in Italia, così che la rete in chiusura du Ruocco, anch’egli per la prima volta a segno fra i Cadetti, serve solo a rendere meno amaro il passivo.

Centra la terza vittoria consecutiva in trasferta il Palermo, che infligge al SudTirol la seconda sconfitta interna stagionale, in una gara decisa dai calci piazzati, con i rosanero a sfruttare gli stessi attraverso due deviazioni di testa del difensore turco Rayyan Baniya, alla sua prima gara da titolare in Italia, e di Diakite, inframezzate dal provvisorio pari di Casiraghi che manda la sua conclusione nell’angolo alto della porta difesa da Desplanches, per poi toccare al subentrato Roberto Insigne chiudere i conti nel finale, mentre fallisce il tris dei successi consecutivi il Bari che, dopo le affermazioni contro Mantova e Frosinone, si fa imporre il pari dal Cosenza al “San Nicola”, complice anche una sciocchezza di Lella che ad inizio ripresa, dopo che i biancorossi pugliesi avevano concluso il primo tempo in vantaggio grazie ad una precisa deviazione di testa di Pucino su azione da calcio d’angolo, si fa espellere per una gomitata a gioco fermo, così consentendo alla formazione di Mister Alvini di raggiungere il pari all’87’ con un rigore trasformato da Fumagalli ed addirittura sfiorare il “colpo grosso” nel recupero con Florenzi.



Si conclude sul pari a reti bianche quella che dovrebbe essere stata l’ultima gara alla “Cetilar Arena” da parte della Carrarese, fermata sullo 0-0 di partenza dalla Reggiana in una sfida in cui peraltro ad esaltarsi sono stati i rispettivi estremi difensori ad impedire che il risultato potesse sbloccarsi da una parte o dall’altra, mentre chi sembra essersi sbloccata è la Sampdoria che al “Braglia” infligge al Modena la seconda battuta d’arresto casalinga di questo avvio di stagione, con il match in discesa per i blucerchiati dopo il vantaggio siglato da Ioannou ad inizio ripresa ed arrotondato dall’uno-due nell’arco di 3′ della micidiale coppia formata da Tutino e Coda che si scambiano goal ed assist, così che la rete nel finale del 19enne francese

Gady Beyuku serve solo a quest’ultimo per festeggiare il suo primo centro nel nostro Paese.

Per concludere, l’anticipo di venerdì sera andato in scena al “Tombolato” regala al Frosinone la prima gioia di questo avvio di stagione contro il Cittadella, con i ciociari ad aprire le marcature poco dopo la mezzora di gioco con la prima rete in carriera del difensore del Gabon Anthony Oyono per un vantaggio ampliato dal rigore trasformato da Partipilo a metà ripresa, rendendo vano il tentativo di rimonta dei padroni di casa (ancora alla ricerca della prima vittoria davanti ai propri tifosi …) che si arresta al punto della bandiera siglato dal 21enne Scuola Roma Claudio Cassano, mentre la sfida che avrebbe dovuto rilanciare una fra Salernitana e Catanzaro si conclude, al contrario, con un nulla di fatto al termine di un match sicuramente da non passare alla storia quanto ad emozioni e che rimanda ogni giudizio sulle due contendenti ad un futuro più o meno prossimo.

Risultati settima giornata:

Cittadella – Frosinone 1-2

Bari – Cosenza 1-1

Carrarese – Reggiana 0-0

Sassuolo – Spezia 0-0

Cesena – Mantova 4-2

Juve Stabia – Pisa 2-0

Modena – Sampdoria 1-3

Salernitana – Catanzaro 0-0

SudTirol – Palermo 1-3

Brescia – Cremonese 3-2

Classifica: Pisa punti 16 Spezia 13; Brescia e Sassuolo 12; Juve Stabia, Cesena e Palermo 11; Cremonese e Mantova 10;, Bari, Reggiana e SudTirol 9; Modena , Sampdoria e Salernitana 8; Catanzaro e Cittadella 7; Frosinone 6; Cosenza 5; Carrarese 3.

Note: Cosenza 4 punti di penalizzazione .

