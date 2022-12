Serie BKT. Il punto dopo la diciannovesima giornata

Scritto da admin• 11:55 am• Pisa SC

Il Torneo Cadetto va in vacanza dopo aver completato il Girone di andata con la disputa della 19.ma giornata all’insegna delle prime tre della graduatoria, tutte vittoriose, mentre alle loro spalle allunga il Pisa ed, in coda, fondamentali successi per Como e, soprattutto, Perugia che abbandona il quanto mai scomodo ruolo di fanalino di coda.

di Giovanni Manenti

La Capolista Frosinone si riscatta dalla sconfitta di Marassi del turno precedente, liquidando con un rotondo 3-0 (di Mulattieri, Roberto Insigne e Garritano le reti …) la Ternana, tornando al successo fra le mura amiche dopo i due pareggi consecutivi contro Cagliari e Pisa, così da laurearsi Campione d’Inverno con 39 punti (di cui 23 ottenuti al “Benito Stirpe”, unica squadra imbattuta davanti ai propri tifosi …) e mantenendo le tre lunghezze di vantaggio sulla Reggina che, dal canto suo, è andata ad espugnare il non facile terreno di Ascoli con il minimo sforzo, risultando sufficiente la rete di Rivas poco dopo l’ora di gioco per assicurare agli amaranto il secondo posto in solitario.

Alle loro spalle, la giornata prevedeva il confronto diretto fra le terze forze Bari e Genoa ed, in un “San Nicola” gremito da quasi 50mila spettatori, ad avere la meglio sono stati per 2-1 gli ospiti, passati in vantaggio in avvio con l’ex nerazzurro Puscas per poi, dopo il temporaneo pareggio siglato dal rientrante Cheddira – al suo decimo centro in sole 13 gare giocate causa partecipazione ai Mondiali con il Marocco – mettere a segno la rete che vale il terzo posto con l’islandese Gudmundsson e quindi toccare all’estremo difensore ligure Martinez esaltarsi nel finale con uno straordinario intervento su colpo di testa ravvicinato del subentrato Salcedo, così che i biancorossi pugliesi sono ora avvicinati ad una sola lunghezza (30 a 29) dal Pisa che coglie a Ferraracontro la SPAL il secondo successo esterno stagionale grazie ad una rete in avvio di ripresa di Beppe Sibilli, subentrato all’infortunato Torregrossa, per poi sprecare più del lecito per chiudere anzitempo l’incontro ed evitare qualche patema di troppo nel convulso finale.

Unica formazione del lotto delle più immediate inseguitrici a far sua l’intera posta, il Pisa consolida così una quinta posizione insperata dopo il disastroso inizio di Campionato, portando a 14 la striscia di imbattibilità avendo altresì modo di superare il primato di 13 risultati utili consecutivi stabilito nel Torneo 2007-’08 con Giampiero Ventura alla guida, grazie anche alle contemporanee battute d’arresto sia del Parma, incapace di mantenere un doppio vantaggio (doppietta di Vazquez …) sul campo del Venezia che acciuffa il 2-2 definitivo per merito del “solito” Pohjanpalo (al settimo centro stagionale …) e di Pierini a 9′ dal termine, che del SudTirol, che incassa la seconda sconfitta casalinga ad opera di un sempre più convincente Modena che si impone per 2-0 (di Magnino ed Armellino le reti …) rilanciandosi verso l’obiettivo Playoff.

Il cambio di guida tecnica porta bene al Cagliari che, in attesa di vedere Claudio Ranieri sedersi in panchina ad inizio 2023, liquida per 2-0 il derelitto Cosenza, da ieri ultimo in graduatoria, grazie alle reti dell’onnipresente Lapadula (giunto a quota 7 fra i Marcatori …) ed al primo centro fra i Cadetti di Nunzio Lella, mentre la sfida fra il Brescia del nuovo allenatore Aglietti ed il Palermo si risolve nello spazio di 60″ ad inizio ripresa, con il rosanero Jacopo Segre a rispondere con un preciso colpo di testa al vantaggio dei locali firmato dal 22enne Nicolas Galazzi, alla sua seconda rete in Serie B.

Infine, la coda della Classifica si muove grazie alla vittoria per 2-0 del Como su di un Cittadella giunto alla quarta sconfitta consecutiva, crollato sotto i colpi di Arrigoni e di un Mancuso che sta ritrovando la vena dei giorni migliori (quarta rete negli ultimi 5 incontri …), così che i lariani escono per la prima volta da inizio stagione fuori dalla Zona Playout, così come con identico punteggio il Perugia coglie la quinta vittoria esterna di giornata, imponendosi sul campo di un Benevento incapace di uscire dalla “zona calda” della Classifica, mentre gli umbri ringraziano il “momento di grazia” dell’ex nerazzurro Francesco Lisi che si incarica di sbloccare il risultato, poi messo al sicuro da Luperini a 7′ dal termine, facendo sì che, in un colpo solo, i biancorossi umbri superino Cosenza e Cittadella e si portino a soli 3 punti dalla salvezza.

Ed ora, tutti liberi per festeggiare l’arrivo del nuovo Anno, in attesa del ritorno in campo previsto per sabato 14 gennaio 2023.

