Lavori in via del Borghetto, critiche sulla gestione del cantiere, Bruni (PD): “Preavviso insufficiente agli esercenti”

Written by Redazione• 10:57 am• Pisa, Politica

PISA – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Consigliere comunale Enrico Bruni (PD).

Sono partiti lunedì mattina, 29 giugno, in via del Borghetto i lavori di rifacimento dell’asfalto. Un intervento che può essere utile e necessario, ma che, secondo quanto segnalato, sarebbe stato gestito con modalità considerate poco adeguate nei confronti di residenti e attività commerciali.

A sollevare il caso sono alcune criticità legate alla comunicazione preventiva del cantiere. Diversi esercenti avrebbero infatti appreso della chiusura della strada soltanto attraverso i cartelli comparsi all’ultimo momento, senza un preavviso diretto e sufficiente per organizzare consegne, scarichi, fornitori e accessi alle attività.

«Nessuno contesta il rifacimento dell’asfalto – si legge nella nota – quanto il pressappochismo con cui vengono gestiti interventi che incidono sulla vita quotidiana di chi lavora e vive nei quartieri».

Tra le criticità segnalate ci sarebbe anche la mancanza, su alcuni cartelli, del numero dell’ordinanza relativa ai provvedimenti di viabilità. Un elemento ritenuto fondamentale per consentire a cittadini, residenti ed esercenti di verificare date, orari, prescrizioni e modalità dell’intervento.

«Chiederemo chiarimenti all’amministrazione – prosegue la nota – sulle modalità di informazione degli esercenti, su quale ordinanza disciplini l’intervento e su chi abbia gestito la segnaletica».

Il tema, secondo i promotori della segnalazione, non riguarda dunque la necessità del cantiere in sé, ma il metodo con cui l’intervento è stato comunicato e organizzato.

«Anche da un cantiere ordinario si misura la qualità di governo di una città – concludono –. E qui, ancora una volta, siamo davanti a superficialità e mancanza di rispetto per chi lavora».

Last modified: Luglio 2, 2026