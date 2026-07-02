Domus Mazziniana, con il volume di Francesca Campani si chiude il ciclo “Lungo Ottocento”

Written by Redazione• 11:11 am• Pisa, Cultura, Eventi/Spettacolo

PISA – Si è svolto alla Domus Mazziniana l’ultimo appuntamento del ciclo “Lungo Ottocento”, iniziativa promossa dal Comitato pisano del Risorgimento e dell’età delle Rivoluzioni.

Lunedì 18 maggio 2026 è stato presentato il volume di Francesca Campani, La scienza del piacere. Paolo Mantegazza e lo sviluppo dei saperi scientifici sulla sessualità nell’Italia dell’Ottocento, pubblicato da Unicopli nel 2025.

Con l’autrice, ricercatrice in storia contemporanea all’Università di Padova, hanno dialogato Enrica Asquer dell’Università di Genova e Alberto Mario Banti dell’Università di Pisa. Il confronto è stato coordinato da Alessio Petrizzo, dell’Università di Padova.

Il libro propone una ricerca su Paolo Mantegazza, considerato il padre dell’antropologia italiana e figura centrale della cultura scientifica della seconda metà dell’Ottocento. Al centro dell’indagine il contributo dato da Mantegazza, come antropologo, allo sviluppo della scienza sessuale, quella che oggi viene definita sessuologia.

«Il volume è una ricerca su Paolo Mantegazza, considerato il padre dell’antropologia italiana, vissuto nella seconda metà dell’Ottocento – ha spiegato Francesca Campani ai microfoni del CRR pisano – ed è un’indagine sul contributo che Mantegazza ha dato in quanto antropologo allo sviluppo della scienza sessuale, ovvero di quella che noi oggi chiamiamo sessuologia».

L’autrice ha sottolineato come il testo cerchi di mettere a fuoco temi finora meno indagati dalla storiografia, andando oltre gli aspetti più strettamente legati alla psichiatria e alla medicina. «È un testo che cerca di concentrarsi su una serie di discorsi che di solito sono stati poco considerati dalla storiografia – ha aggiunto – quindi non solo gli aspetti più legati alla psichiatria e alla medicina, ma anche discorsi paralleli e complementari, come l’antropologia stessa, la medicina popolare legata alle guide e all’igiene, la pornografia. Un altro tema, per esempio, è lo sviluppo dell’ideale dell’amore romantico».

La registrazione dell’incontro resta disponibile sulle pagine social della Domus Mazziniana.

Last modified: Luglio 2, 2026