Serie BKT: il programma della trentesima giornata

Palermo-Venezia apre il turno, Ascoli-Lecco lo chiude

PISA – Il torneo cadetto taglia il traguardo del 30esimo turno riproponendo il formato standard del programma, con venerdì 15 marzo l’anticipo Palermo-Venezia, otto gare (cinque alle ore 14 e tre alle 16.15) al sabato pomeriggio e quindi concludersi con il posticipo domenicale delle ore 16.15 Ascoli-Lecco.

di Giovanni Manenti

Anticipo serale che rappresenta altresì il “piatto forte” di giornata, in quanto al “Renzo Barbera” si affrontano, con obiettivi simili, un Palermo al quale la vittoria di Lecco ha riacceso una flebile speranza do poter ancora aspirare alla Promozione diretta, obiettivo viceversa ben più alla portata del Venezia, ancorché i lagunari non possano rischiare di vedersi dilatare il distacco dalla Cremonese che attualmente li precede (56 a 54) di due lunghezze, con in più la “sfida nella sfida” fra i due rispettivi attaccanti principi, ovvero il Capitano dei rosanero Brunori (a quota 12 fra i Marcatori …) ed il finlandese Pohjanpalo che capeggia con 16 centri la relativa Classifica, mentre con interesse all’esito di tale confronto guarda anche la Capolista Parma, che apre il pomeriggio del sabato recandosi a far visita sul neutro di Piacenza ad una Feralpisalòche, fra le squadre in lotta per la salvezza, appare quella nelle migliori condizioni fisiche, senza dimenticare che, davanti al proprio pubblico, i bresciani hanno sconfitto Cremonese e Catanzaro ed anche il Venezia non è andato oltre il pari.

Ad augurarsi quantomeno un “1X” dalla gara nel Capoluogo siciliano è anche la Cremonese, imbattuta nel Girone di ritorno di cui capeggia la relativa Classifica parziale con 24 punti (tre in più del Parma), chiamata peraltro al non facile impegno di Bolzano contro il SudTirol, compagine altoatesina che fa parte del folto gruppo di metà Classifica per il quale una vittoria od una sconfitta sposta l’ago della bilancia verso le rispettive Zone Playoff o Playout, con i padroni di casa a dover fare a meno del proprio Capitano Tait, appiedato dal Giudice Sportivo per una giornata, squalifiche che viceversa, penalizzano maggiormente il Como che si appresta ad ospitare il Pisa privo di tre uomini (ancorché l’assenza principale sia quella di Strefezza) e con Cutrone in forte dubbio, mentre i nerazzurri di Mister Aquilani sono alla ricerca di dare continuità al periodo positivo che, grazie alla conquista di 7 punti nelle ultime tre gare, li ha proiettati nella Zona Playoff, potendo altresì contare su di una tradizione favorevole che, nelle ultime tre trasferte in riva al Lario, li ha visti ottenere due vittorie ed un pari.

Programma delle ore 14 del sabato che si conclude con un interessante confronto al “Rigamonti” fra due deluse del turno precedente, ovvero il Brescia, sconfitto nel finale a Parma, che ospita il Catanzaro reduce dalla battuta d’arresto interna contro la Reggiana a vanificare una rincorsa che aveva portato i giallorossi al quinto posto della graduatoria, mentre i padroni di casa, attualmente settimi, devono guardarsi le spalle avendo ben 5 squadre che li seguono nello spazio di soli due punti e con la speranza di ripetere l’esito dell’ultima sfida disputata fra i Cadetti e che li vide imporsi per 2-0 esattamente 18 anni fa, mentre riveste un’importanza cruciale per quanto concerne la lotta per non retrocedere il match che, in terra umbra, oppone una Ternana, uscita sconfitta nel punteggio ma non sul piano della prestazione dall’Arena Garibaldi, ad un Cosenza fresco di cambio di allenatore, avendo richiamato in panchina il tecnico Viali che aveva condotto i silani alla salvezza la scorsa stagione, con i neroverdi ad aver l’obbligo dei tre punti che, se conquistati, li porterebbero a sole due lunghezze di distacco dai calabresi.

Calendario del sabato pomeriggio che prosegue alle ore 16:15 con una sfida quanto mai delicata fra Cittadella e Modena, ovvero due squadre stazionanti in pianta stabile nella Zona Playoff per larga parte del presente Campionato e che ora, viceversa, si ritrovano ai margini della stessa e nella condizione di doversi preoccupare di chi sta loro dietro, con a rischiare di più il tecnico Bianco la cui prosecuzione sulla panchina emiliana è legata all’esito di detto confronto, potendo peraltro contare su di una tradizione favorevole, visto che l’ultima affermazione dei padroni di casa risale al 2-0 di inizio ottobre 2011, mentre un “classico” degno di altra Categoria è quello che al “San Nicola” vede il Bari, al quale il cambio di guida tecnica con ha sortito gli effetti sperati, ospitare una Sampdoria rilanciata in Classifica dalle ultime due vittorie consecutive (e, soprattutto, dal recupero di alcuni degli infortunati …). per una sfida che tra i Cadetti non si disputa da metà novembre 2011, conclusa con un nulla di fatto per 1-1.

Per concludere, due formazioni viceversa rilanciate dai successi della precedente giornata, vale a dire Reggiana e Spezia, si affrontano al “Mapei Stadium” con i rispettivi obiettivi, di allontanarsi definitivamente dalla zona bassa della Graduatoria per i padroni di casa ed, al contrario, di raggiungere il limite della Zona Playout per gli ospiti, oltretutto scendendo in campo già a conoscenza dell’esito della gara fra Ternana e Cosenza, mentre non vi sono alternative per l’Ascoli – che in settimana ha esonerato il tecnico Castori sostituendolo con Massimo Carrera – che nel posticipo domenicale ha il chiaro obbligo di conquistare i tre punti ospitando il fanalino di coda Lecco, ed oramai incamminato verso una retrocessione pressoché impossibile da evitare.

