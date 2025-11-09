Serie A. Parma – Milan si chiude con uno spettacolare 2-2

Written by admin• 1:06 pm• Pisa SC

PISA – Alla prima vittoria del Pisa in massima serie dopo 34 lunghi anni contro la Cremonese, sabato ha visto impegnati per la zona salvezza altre gare con il punteggio che sorride ai nerazzurri in previsione della sosta che per le nazionali.

Sono stati ben tre i pareggi per 0-0 tra Como-Cagliari e Lecce-Verona che permettono ai nerazzurri di mister Gilardino di rimanere in scia ai sardi e ai pugliesi che hanno una lunghezza di vantaggio e di mantenere tre punti di vantaggio sugli scaligeri. Il pari (2-2) maturato in serata al Tardini tra Parma e Milan consente alla squadra nerazzurra di mantenere il punto di vantaggio sui ducali. Pari a reti bianche anche nel derby della Mole tra Torino e Juventus.

Venerdì 7 novembre

PISA – Cremonese 1-0

Sabato 8 novembre 2025:

Como – Cagliari 0-0

Lecce – Verona 0-0

Juventus – Torino 0-0

Parma – Milan 2-2

Domenica 9 novembre 2025

Atalanta – Sassuolo (ore 12:30) .

Genoa – Fiorentina (ore 15:00)

Bologna – Napoli (ore 15:00)

Roma – Udinese (ore 18:00)

Inter – Lazio (ore 20:45)

LA NUOVA CLASSIFICA. Milan, Napoli punti 22; Inter, Roma 21, Juventus 19; Bologna, Como 18; Lazio, Udinese 15; Atalanta, Cremonese, Sassuolo, Torino 14; Cagliari, Lecce 10, PISA 9; Parma 8; Genoa, Verona 6; Fiorentina 4

