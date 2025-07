Serie A Beach Soccer. Il Lenergy Pisa batte il Cagliari e conquista il suo secondo successo a Tirrenia

Written by Antonio Tognoli• 6:29 pm• Pisa, Sport

TIRRENIA – Il Lenergy Pisa batte per 4-3 il Cagliari nella ottava giornata del campionato di serie A Q8 2025-26 e conquista altri tre punti importanti nella corsa alla Poule Scudetto. Non è stata una passeggiata con i sardi che si sono dimostrati squadra in forma e ostica. Il risultato poteva essere più rotondo per il Lenergy Pisa Beach Soccer per la mole di gioco creata.

Le due squadre sono scese in campo con una maglietta di protesta, chiedendo chiarezza sui tesseramenti effettuati dalla Domusbet Catania che nella giornata di sabato 19 luglio ha risposto sull’accaduto con un comunicato stampa sui propri canali ribadendo con assoluta fermezza la piena regolarità di tutti i tesseramenti effettuati

Nella prima frazione si assiste ad un monologo nerazzurro. I ragazzi di Marrucci (in panchina contro i sardi c’è Nencini) trovano la via del gol con il solito Hulk che devia a rete una rovesciata di Remedi. Nerazzurri padroni del gioco, che però sprecano molto con Bobo che si erge a protagonista del match deviando dapprima un tiro di Ardil e poi una conclusione di Barsotti. Praticamente al primo tiro il Cagliari trova il pareggio con un colpo di testa sottomisura di Gemignani a due passi da Casapieri che nulla può. Hulk prova subito a riportare in vantaggio i suoi ma ancora Bobo respinge in due tempi prima una conclusione e poi un calcio di punizione. La prima frazione si chiude sul punteggio di 1-1. Ad inizio ripresa non cambia il copione del match con i nerazzurri costantemente in avanti. Prima Hulk poi Percia Montani ci provano, ma è ancora Bobo a respingere. I nerazzurri non si danno per vinti. Ci provano con Marinai dalla distanza, palla di poco a lato e poco prima Datinha con palla alta sopra la traversa. Inizia anche a piovigginare in una giornata nuvolosa alla PuntoCuore Beach Arena. Si rimane sul risultato di 1-1. Ma a 2’46” dalla fine della seconda frazione Simone Marinai trova la rete che dà il 2-1 meritato ai nerazzurri a cui sta molto stretto il risultato maturato anche se Bernardeschi ad 1’46” dalla fine della seconda frazione salva il risultato con una grande parata su una gran conclusione di Palmacci. Hulk si becca il giallo a pochi secondi dalla fine del secondo tempo. Il Cagliari va invece vicino al pari con una gran punizione di Lucao che coglie l’incrocio dei pali a Bernardeschi battuto. Il Pisa chiude il secondo tempo in vantaggio per 2-1 sul Cagliari. Ad inizio terzo tempo Casapieri trova con un destro un gol sensazionale che porta i nerazzurri sul 3-1. Gara chiusa. Macchè, il Cagliari in pochi istanti trova prima con Palmacci e poi con Sanfilippo il 3-3. Questo è il Beach Soccer in una gara equilibrata e spettacolare. Il Cagliari regge ma a tre minuti dalla fine una bella verticalizzazione tra Datinha e Ardil mette in condizione lo spagnolo di calciare un sinistro che si infila sotto la traversa e fa secco Bobo: 4-3.

LENERGY PISA – CAGLIARI BS

LENERGY PISA BEACH SOCCER: Casapieri, Bernardeschi, Arnesi, Fazzini, Hulk, Marinai, Barsotti, Percia Montani, Ardil, Datinha, Remedi, Mogavero, Marinai Stefano. All. Alessandro Nencini

CAGLIARI BS: Bobo, Marinas, Serra, Gemignani, Von, Sanfilippo, Hodel, Lucao, Palmacci, Boi, Marchetti, Desini, Mori. All. D’Amico

RETI: 2pt’ Hulk (Lenergy Pisa), 10′ pt Gemignani (Cagliari); 9′ st Simone Marinai (Lenergy Pisa); 1′ tt Casapieri (Lenergy Pisa), 3′ tt Palmacci (Cagliari), 4′ tt Sanfilippo (Cagliari), 9′ tt Ardil (Lenergy Pisa)

NOTE: Ammoniti Hulk (Lenergy Pisa), Remedi (Lenergy Beach Soccer)

Last modified: Luglio 19, 2025