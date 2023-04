Scritto da admin• 10:27 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Nel pomeriggio di Pasqua, la Polizia di Stato è intervenuta in Via Emilia zona Villaggio Aurora per soggetto sospetto segnalato.

Le ricerche del soggetto davano esito negativo, ma nei pressi del punto indicato i poliziotti hanno rinvenuto un involucro di cellophane contenente sostanza stupefacente di tipo cocaina per un peso complessivo di g. 12.



Al dettaglio avrebbe fruttato almeno 40 dosi, per un ricavo di quasi 300 euro. Indagini in corso per individuare il pusher.



Last modified: Aprile 10, 2023