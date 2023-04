Auguri Pisa, 114 anni di gloriosa storia

Scritto da admin• 4:20 pm• Pisa SC

Oggi, domenica 9 aprile, proprio nel giorno in cui si festeggia la Santa Pasqua, il Pisa Sporting Club compie ben 114 anni.

di Maurizio Ficeli

Sì, perchè, proprio in questo giorno, nel 1909 nacquero i nostri gloriosi colori che ancora oggi ci emozionano e ci riempiono il cuore d’orgoglio.

Ma facciamo un pò di storia riguardante questo importante evento, per noi che abbiamo la fede nerazzurra nel cuore. Il calcio nella città di Pisa nacque in piazza San Paolo a Ripa d’Arno, davanti alla chiesa omonima, luogo nel quale alcuni ragazzi, cominciarono a giocare con un pallone fatto di stracci e con le porte delimitate dai cappotti,ed in seguito , il 9 aprile 1909, gli stessi giovani, tutti studenti, fondarono il Pisa Sporting Club. I colori sociali, inizialmente erano quelli bianco-rossi dello stemma cittadino, che, in seguito, diventarono nero-azzurri, su proposta di Ferruccio Giovannini. Intanto in città erano nate altre società calcistiche e il 28 gennaio 1912, ci fu uno scontro epico tra il Pisa Sporting Club e l’Alfea Football Club, dove fu proprio la prima compagine a guadagnare l’onore di rappresentare la città di Pisa. Questi giovani ragazzi cominciarono a calcare i campi della toscana, vincendo il titolo regionale nel campionato 1914-15, appena in tempo per la pausa bellica. Il primo dopoguerra fu caratterizzato dall’inaugurazione del nuovo campo dell’Arena Garibaldi (26 ottobre 1919) e dall’ingaggio di un allenatore ungherese, József Ging, che per primo portò in città competenze calcistiche di alto livello. Il Pisa, nel 1921, arrivò a sfiorare un clamoroso scudetto, dopo aver vinto la Coppa Toscana e lo spareggio per il titolo di campione centro-meridionale, a Bologna, vincendo 1-0 contro i cugini livornesi. La finalissima per il titolo italiano fu disputata il 24 luglio 1921 a Torino, ma non bastò una strepitosa prestazione dei nerazzurri: la Pro Vercelli batté il Pisa per 2-1, approfittando del fattore campo, di una direzione di gara molto sfavorevole e dell’infortunio di un giocatore nerazzurro. Il Pisa in seguito sporse reclamo, ma se lo vide respingere. Ecco, questo fu l’input che dette lo sviluppo alla storia gloriosa della società nerazzurra fino ai giorni nostri e di cui noi pisani dobbiamo andare orgogliosi. E che sia di buon auspicio per un successo nella gara di Pasquetta dove il Pisa affronterà il Cagliari.

Auguri Pisa Sporting Club!!

