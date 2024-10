Seminario “La connessione”: riflessioni sulle relazioni e il benessere emotivo

Scritto da admin• 12:21 pm• Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – La Società della Salute Zona Pisana, in collaborazione con il dipartimento di Salute mentale dell’Azienda USL toscana nord ovest, ha organizzato il seminario “La connessione”, il primo del ciclo “Fatti non fummo a viver come bruti…”.

L’incontro si terrà giovedì 24 ottobre, dalle 8:30 alle 13:30, presso la sala Kinzica delle Officine Garibaldi a Pisa. L’obiettivo del seminario è riflettere sulle connessioni che formiamo nella nostra vita e sul loro impatto sul nostro equilibrio emotivo. Il programma prevede saluti introduttivi di rappresentanti dell’ASL e della Società della salute, interventi di esperti nel campo della salute mentale e una lectio magistralis di Clementine Pacmogda, scrittrice e dottoressa di ricerca in linguistica.

La discussione finale sarà coordinata dal gruppo “Fatti non fummo…”, con conclusioni di Francesco Niccolai dell’ASL. L’evento è gratuito, accreditato ECM per operatori sanitari, ed aperto alla comunità, previa iscrizione online.

