Scuola Pascoli: continuano i lavori per il rinnovo

PISA – I lavori per il rinnovo della scuola primaria “Giovanni Pascoli”, nella frazione di San Giuliano Terme, stanno procedendo verso il completamento del secondo lotto. Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intera copertura che aveva bisogno di un radicale rifacimento.

Le lavorazioni riguardano: la completa sostituzione del manto di copertura in tegole marsigliesi, inclusa l’impermeabilizzazione delle falde mediante la posa di sottostante strato impermeabilizzante; rifacimento dell’impermeabilizzazione delle falde piane; la sostituzione e/o integrazione delle lattonerie; la realizzazione di sistema anticaduta (nel rispetto della normativa regionale in materia); la tinteggiatura interna degli ambienti interessati dalle infiltrazioni.

Il primo lotto di lavori, partito a metà settembre 2022 e già concluso nel mese di novembre, ha riguardato l’ala sud-ovest dove è collocata l’aula per le attività motorie. Il secondo lotto, attualmente in via di ultimazione, ha invece interessato il corpo di fabbrica centrale delle aule. A seguire, saranno oggetto di intervento il blocco delle aule a nord e il corpo di fabbrica del refettorio, il tutto per concludere le operazioni entro la primavera 2023 per le quali l’importo complessivo ammonta a 190.000 euro.

“Si tratta di lavori necessari per il ripristino del decoro e delle idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti visto che si erano presentate alcune criticità, come le ripetute infiltrazioni di acqua all’interno dei locali, con conseguenti disagi per le utenze ed il normale svolgimento delle attività didattiche – afferma l’assessora all’Edilizia scolastica Lara Ceccarelli –. Il fine è quello di ristabilire la corretta funzionalità ed integrità del plesso scolastico che vogliamo riconsegnare entro la prossima primavera“.

“Era necessario intervenire su questi problemi, per mettere in sicurezza l’edificio e nell’occasione rinnovare la struttura – afferma il sindaco Sergio Di Maio –. Al centro del programma di mandato della Giunta comunale c’è l’ammodernamento e la ristrutturazione delle scuole del nostro territorio, in modo che tutte le persone che giornalmente le popolano, insegnanti, operatori, studenti e studentesse, possano vivere nel comfort di ambienti sicuri, decorosi e funzionali“.

