PISA – Scontro tra uno scooter ed un motocarro in Via Livornese, Loc. La Vettola a Pisa nel pomeriggio di domenica 6 agosto intorno alle ore 18.



Il motocarro si è ribaltato al confine della sede stradale. Lo scooterista, Giacomo Pantani, è stato condotto per politrauma in codice rosso al DEU dell’Ospedale Cisanello di Pisa dove purtroppo non ce l’ha fatta.



Sul posto sono Intervenute la medicalizzata della Misericordia di Pisa, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine.

