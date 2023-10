Scontro frontale a Calci: quattro in ospedale, uno è grave

Scritto da admin• 9:46 pm• Calci, Cronaca, Cronaca, Pisa, Tutti, Tutti

PISA – Incidente poco prima delle 20 sabato 21 ottobre sulla Strada Provinciale del Lungomonte in località La Gabella di Calci.

Frontale tra due auto: sono intervenuti due autoambulanze medicalizzate e due bravo. Vigili del Fuoco e Carabinieri sono tempestivamente arrivati sul posto per i rilievi del sinistro.

Lo scontro frontale ha coinvolto due giovani (di 29 e 26 anni entrambi uomini) che sono stati portati a Cisanello dalle medicalizzate (uno dei due in codice rosso per un grave trauma cranico). Nell’altra auto c’erano una coppia di anziani di circa 70 anni (uomo/donna) portati al Pronto Soccorso in condizioni meno gravi.

