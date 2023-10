Atterraggio di emergenza a Pisa di un volo Ryanair: problemi alla coda

Scritto da admin• 10:19 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Atterraggio di emergenza all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa per un volo Ryanair diretto a Eindhoven e decollato pochi minuti prima dallo scalo toscano. Il Comandante ha segnalato un problema alla coda dell’aereo poco prima delle ore 19.

Appena arrivata la richiesta di aiuto, è scattato il piano di emergenza e tutto il personale dell’aeroporto, compreso il distaccamento dei vigili del fuoco presente nello scalo, è stato allertato per consentire l’atterraggio in completa sicurezza. Il velivolo è stato sottoposto a tutte le verifiche e i passeggeri sono fatti sbarcare in attesa di un nuovo aeromobile decollato in serata.

