Scomparsa di Filippo Napoli: il cordoglio di Confcommercio

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CASCINA – Confcommercio Pisa esprime il più profondo e sentito cordoglio per la prematura scomparsa di Filippo Napoli, stimato ristoratore e titolare del locale “Pizza, pane e companatico” di Cascina.



A nome di tutta l’associazione, il direttore di Confcommercio Pisa, Federico Pieragnoli, e la presidente di Fipe Confcommercio Pisa Daniela Petraglia, si stringono attorno alla moglie Martina Liut, alla famiglia, ai colleghi e agli amici di Filippo in questo momento di immenso dolore.

“La notizia della sua scomparsa ci addolora profondamente. Ci stringiamo con affetto ai suoi cari e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il percorso di vita e di lavoro” – le parole di commozione del direttore Pieragnoli e della presidente Petraglia.

Last modified: Luglio 6, 2026