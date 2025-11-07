Written by Novembre 7, 2025 7:24 pm Pisa, Attualità, TOP NEWS HOME PAGE

Sciopero di 24 ore del comparto sanità

PISA – E’ stato indetto per venerdì 28 novembre uno sciopero di 24 ore del personale della sanità.

Come sempre avviene in queste circostanze, dovranno essere garantiti i servizi sanitari essenziali e, per quanto concerne le attività connesse all’assistenza diretta ai degenti, dovrà essere data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi non dimissibili, in ottemperanza a quanto riportato nell’Accordo Nazionale 26/09/2001 per la regolamentazione del diritto di sciopero.

