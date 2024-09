Saturno e le Mura: osservazioni astronomiche su piazza dei Miracoli

Scritto da admin• 11:15 am• Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Il mistero ed il fascino di Saturno e dei suoi anelli: una notte speciale sull’alto delle Antiche Mura di Pisa per ammirare il cielo con i telescopi montati in quota, immersi nell’atmosfera di piazza dei Miracoli. Sabato 14 settembre dalle 21 alle 24 ‘Saturno e le Mura‘: osservazioni astronomiche a 11 e 25 metri di altezza, un percorso a tappe tra il gigante gassoso, le stelle e le galassie, camminando in quota nel tratto tra la Porta Nuova e la Torre Santa Maria.



L’evento è organizzato in collaborazione con il Museo degli Strumenti di Fisica e la Ludoteca Scientifica del Sistema Museale d’ateneo dell’Università di Pisa. Nell’occasione sarà possibile in via eccezionale e straordinaria salire in cima alla Torre Santa Maria, dove sarà posizionato uno dei due telescopi montati per l’occasione.

Tre turni, salita e discesa dall’accesso alle Mura di piazza dei Miracoli. Biglietti a 8 euro (più 1,50 euro di prevendita), 3 euro per i bambini al di sotto degli 8 anni, gratuito per accompagnatori di disabili. Prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, al link https://bit.ly/MuraSaturno, dal sito www.muradipisa.it, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte ridiscendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria. L’evento sarà annullato in caso di condizioni meteo e di visibilità che non permettono la visione degli astri.

Last modified: Settembre 7, 2024