Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco): “Via Proviciale Calcesana, Via Puccini e Via delle Palanche oggetto di troppe criticità”

Scritto da admin• 11:18 am• Attualità, Politica, San Giuliano Terme

La Consigliera di minoranza: “Bisogna fare di più per i cittadini”

SAN GIULIANO TERME – La consigliera comunale Elisabetta Mazzarri (Lista Civica Boggi Sindaco) ha presentato nei giorni scorsi un interrogazione scritta sulla messa in sicurezza di Via Provinciale Calcesana e Via Puccini (tratto Ghezzano – Mezzana), oggetto della velocità troppo elevata di molte auto che attraversano più centri abitati tra un comune e l’altro.

“Da tempo immemorabile sussiste il problema della Via Provinciale Calcesana che attraversa numerosi centri abitati – afferma Elisabetta Mazzari consigliera comunale a San Giuliano Terme della Lista Civica Boggi Sindaco – altamente antropizzati, che negli anni, per molteplici motivi, alcune frazioni hanno visto un aumento esponenziale sia dei residenti sia delle attività commerciali e conseguentemente dei servizi, con notevole incremento dei flussi di traffico e del numero di mezzi. Questo incremento ha ulteriormente incrudelito una situazione che vedeva molti cittadini esasperati soprattutto a causa della folle velocità a tutte le ore della giornata con particolare inasprimento nelle ore notturne con cui le auto sfrecciano sulla strada, incuranti del potenziale pericolo derivante dall’attraversare centri abitati e il cuore delle frazioni in oggetto che sono naturalmente Ghezzano, Colignola e Mezzana. Ad oggi – continua nella sua interrogazione Elisabetta Mazzarri – nulla di veramente strutturato e strategico è stato fatto, se non modesti palliativi, sostenuti politicamente dalla ipotetica, futura realizzazione della nuova tangenziale, atta ad alleggerire il traffico della Calcesana stessa. La strada di competenza provinciale, grava su alcune frazioni del comune di San Giuliano Terme e soprattutto incide fortemente sulla qualità della vita dei residenti in termini di sicurezza stradale. Le stesse identiche problematiche sussistono su Via Puccini. totalmente di competenza comunale. Per questo ho preso a cuore la situazione che non è un attacco per distruggere, ma per costruire un qualcosa dal profondo disagio che ho recepito da numerosi cittadini che hanno proceduto anche ad una raccolta firme. Ho chiesto altresì all’amministrazione comunale quali azioni abbia intenzione di intraprendere in merito a Via Puccini, essendo questa di esclusiva competenza comunale, per far si che i limiti di velocità vengano rispettati, attuando anche la messa in opera di dissuasori, autovelox e maggiori controlli da parte della polizia municipale, quali azioni abbia intenzione di intraprendere in merito alla Via Calcesana, attivando nel rapporto con la Provincia di Pisa, un pressing proficuo che porti almeno alla realizzazione di azioni visibili e concrete atte a migliorare, in qualche modo, una situazione totalmente insostenibile e estremamente pericolosa. L’amministrazione comunale ha risposto con tempi celeri e facendo riferimento a circa una settantina di contravvenzioni tra Via Puccini e Via Aurelia, ma a mio avviso per il flusso di traffico che attraversa quel tipo di strade le multe elevate possono non bastare come deterrente. Detto ciò – continua Mazzarri – la via delle Palanche essendo di competenza della Provincia con le elezioni del consiglio provinciale alle porte, esigerò un impegno scritto per corposi miglioramenti relativi sia a Via delle Palanche che Via Calcesana, da chi verrà a chiedere il mio sostegno per questa carica elettiva che ritengo essere molto delicata in questo momento”, conclude Elisabetta Mazzarri.

Last modified: Settembre 7, 2024