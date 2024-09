Sarà dedicato al volontariato il settimo Meeting organizzato dalla Fondazione Casa Cardinale Maffi

Scritto da admin• 2:52 pm• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pisa

PISA – Sarà dedicata al Volontariato il settimo Meeting organizzato dalla Fondazione Casa Cardinale Maffi, e che si svolgerà sabato 28 e domenica 29 settembre prossimi, il cui programma è stato illustrato al mattino di mercoledì 25 settembre presso il Cinema Lumiere alla presenza di Michele Passarelli Lio, Direttore della Fondazione Casa Cardinale Maffi, di Giancarlo Polenghi, Responsabile Comunicazione, dei Registi Lamberto Giannini e Rachele Casale, nonché di Francesca Pacini della Casa Editrice “Pacini Editore”.

di Giovanni Manenti

Si tratta di un evento – che ha appunto quale tema “Con l’ottimismo della volontà” – che si svolgerà in due distinte fasi, vale a dire un convegno, la mattina di sabato 28 settembre, dalle ore 9 alle 13, nella sala dell’Hotel Galilei di Pisa, via Darsena 1, e lo spettacolo teatrale, dal titolo “Maffido“, che andrà in scena la sera del 29 settembre alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa, mentre il libro “Con l’ottimismo della volontà – Percorsi di rivoluzione“, edito dalla Pacini Editore sarà presentato al mattino di venerdì 4 ottobre presso la Torre Guelfa della Cittadella, nell’ambito del Pisa Book Festival.

Sarà pertanto l’occasione per approfondire un tema quanto mai importante e delicato quale quello del Volontariato, nel corso del Convegno di sabato mattina – trasmesso in diretta da Granducato Tv -attraverso cinque diversi gruppi di persone che rifletteranno sulle tematiche legate alla volontà, volontariato ed al cambiamento positivo da imprimere nella nostra società, suddivise pertanto in cinque aree contraddistinte da altrettanti colori, ovvero il verde per i giovani, il rosso per i volontari, il bianco per le istituzioni, il giallo per la Maffi (Fratelli e Sorelle Preziosi, come vengono chiamati gli assistiti della Maffi, e operatori), il blu per gli esperti, durante il quale saranno altresì presentati i dati emersi dallo studio condotto dalla Fondazione Maffi con la Scuola Sant’Anna che ha indagato, oltre alla propensione al volontariato extra lavoro degli operatori Maffi, la sua relazione con la motivazione professionale.



La sera di domenica 29 settembre, appuntamento al Teatro Verdi per assistere allo Spettacolo teatrale intitolato “Maffido, con l’ottimismo della volontà”, per la regia di Lamberto Giannini e Rachele Casale che vedrà andare in scena alcuni Fratelli e Sorelle Preziosi con i loro operatori, assieme ad un gruppo dell’associazione Holtre, mentre l’argomento del Volontariato è stato ampiamente trattato attraverso la pubblicazione del libro “Con l’ottimismo della volontà. Percorsi di Rivoluzione” (Pacini editore), curato dallo stesso presidente della Fondazione Casa Cardinale Maffi Franco Luigi Falorni, e strutturato in tre sezioni che prevedono interventi e saggi di esperti, una ricerca sulla pratica del volontariato all’interno della Maffi, e una sezione di storie ed esperienze.

Su quale sia il significato di una tale iniziativa lo chiarisce il Direttore della Fondazione Casa Cardinale Maffi, Michele Passarelli Lio: “abbiamo voluto quest’anno affrontare il tema del Volontariato, ovvero sulle Associazioni e tutte quelle persone che ci danno una mano quotidianamente per lavorare meglio con i nostri ragazzi e con tutti coloro che stanno nelle nostre strutture (i Fratelli Preziosi, come li chiamiamo …) e quello che vogliamo fare è promuovere non solo chi svolge la propria attività da noi, ma soprattutto le Associazioni che lavorano sul territorio, in modo da dare una visibilità ad un impegno spesso oscuro, ma che è fondamentale in questo momento per assistere i nostri ospiti, ragion per cui abbiamo inteso intitolare il nostro Convegno “Con l’ottimismo della volontà” proprio in quanto per noi avere dei volontari, persone che vogliono donare parte del loro tempo gratuitamente agli altri rappresenta qualcosa di fondamentale anche per lo spirito che desideriamo promuovere all’interno delle nostre strutture. Ecco pertanto – conclude il Direttore – che mi sento in dovere di rivolgere un invito alla cittadinanza affinché partecipi al Convegno di sabato mattina prossimo per ascoltare tantissime esperienze di volontariato interne ed esterne alla Casa Cardinale Maffi, oltre alle Istituzioni che abbiamo invitato non tanto per il consueto saluto iniziale quanto per rispondere al termine a tutte le istanze che potranno emergere da questa iniziativa. provando a mettere in contatto due realtà che a volte non si parlano od hanno comunque difficoltà ad interloquire fra loro, per ottenere delle risposte, visto che il volontariato oggi è in crisi, non tanto come qualità. ma sicuramente in termini numerici, essendo quindi necessario capire come fare per migliorare questi tipi di servizi che sono essenziali soprattutto per la cura delle persone fragili“.

Per quanto viceversa attiene allo spettacolo teatrale, la parola passa al Regista Lamberto Giannini che precisa: “il titolo “Maffido” nasce dal fatto che l’ottimismo della volontà porta ad affidarsi a qualcuno e quindi nel caso specifico alla Casa Cardinale Maffi, un atteggiamento quanto mai importante allorché non sia legato ad un singolo bisogno, bensì per potersi sentire protetti, ragion per cui in questo spettacolo cercheremo di capire come è difficile, bello e talvolta impossibile affidarsi, attraverso giochi ironici, balli, testi e movimenti, con l’obiettivo di cercare, come sempre, di raggiungere l’anima del pubblico, che potrà assistere alle esibizioni dei Fratelli e Sorelle Preziosi, degli Operatori della Casa Cardinale Maffi, che quindi interagiscono assieme ai loro ospiti, nonché di volontari dell’Associazione Holtre che hanno espresso il desiderio ed il piacere di fare questo tipo di esperienza teatrale“.

