Pisa – Cesena 0-1. Decide un gol di Celia. Pisa fuori dalla Coppa Italia

PISA – Il Pisa esce sconfitto alla Cetilar Arena (1-0) per mano del Cesena ed esce dalla Coppa Italia FrecciaRossa. A decidere la contesa la rete di Celia al 9′ poi tante occasioni da una parte e dall’altra con Moreo che al 96′ colpisce l’incrocio dei pali con un gran sinistro.

(Foto Roberto Cappello)

“Volete Stadi pieni? Orari consoni, prezzi adeguati e tv spente”: questo lo striscione della Curva Nord nerazzurro presente alla Cetilar Arena nel pre gara di Pisa – Cesena sedicesimi di Coppa Italia Frecciarossa tra due squadre in salute che oggi potrebbero regalarsi l’Atalanta. Come previsto i due allenatori adottano un ampio turn over. Nicolas torna tra i pali della porta nerazzurra. Davanti a lui difesa a tre Calabresi, Rus e Beruatto. Tourè torna ad occupare la fascia destra, Angori schierato dal primo minuto sulla corsia mancina. Ad Hojholt e Jevsenak viene affidata la linea mediana. Mlakar e Arena invece avranno il compito di innescare l’unica punta Lind. Anche il Cesena tiene inizialmente in panchina i titolari. Il Mantova incombe e Mignani mette in campo come Inzaghi un 3-4-2-1. Davanti al filgio d’arte Klinsmann (figlio dell’attaccante tedesco ex Inter Jurgen) ci sono Pieraccini, Prestia e Piacentini. Adamo, Francesconi, Mendicino e Cella vengono schierati a centrocampo. Antonucci e Tavsan schierati in appoggio all’unica punta Van Hooijdonk.

IL PRIMO TEMPO. Pisa in maglia nerazzurra, Cesena in completo rosa. Pochi gli spettatori sugli spalti che presentano larghi vuoti. La prima occasione (3′) è del Cesena e arriva da tiro della bandierina, Nicolas è battuto dopo una serie di rimpalli, Beruatto salva sulla linea, ma Mendicino con il corpo sbilanciato in avanti calcia con il destro, alto sopra la traversa. Il Pisa prova ad imbastire la risposta con un bel filtrante di Arena che però Tourè non segue a dovere e l’azione sfuma. Pieraccini è il primo ammonito della gara. Lind caparbio difende un gran pallone apre per Tourè, ma Mlakar al limite dell’area non è preciso nel passaggio in profondità e l’azione sfuma. Non si gioca a grandi ritmi, ma la gara si fa apprezzare tra due squadre ben preparate dai rispettivi tecnici. Brivido per il Cesena al quarto d’ora quando il portiere Klinsmann: su retropassaggio di Piacentini rischia sull’attacco di Lind. Bella iniziativa del Cesena poco dopo con Tavsan, che guadagna il fondo e cerca Van Hooijdonk: Rus sventa. Adamo recupera e offre di nuovo a Tavsan, il cui sinistro dal limite è bloccato da Nicolas. Antonucci calcia alto dal limite al 19′. Poco dopo Mlakar si fa male rientra ma è costretto ad uscire al 23′: Inzaghi inserisce Abildgaard. Pieraccini rischia il secondo giallo con un body-check su Arena: Rutella però incredibilmente non fischia neppure il fallo e grazia il Cesena. Si va avanti sullo 0-0. Poco dopo su un cross da sinsitra di Angori palla ad Arena, che sul secondo palo calcia al volo palla a lato. Applausi. Lind fermato poco oltre il centrocampo si arrabbia con Rutella che lo ammonisce. Al 37′ ancora Pisa pericoloso in contropiede: Lind difende un bel pallone Angori che arriva di gran carriera da dietro ma il suo sinistro è respinto da Klinsmann. Peccato, era una grande occasione per passare in vantaggio. La prima frazione si chiude dopo due minuti di recupero sullo 0-0.

IL SECONDO TEMPO. Ad inizio ripresa una sostituzione per parte con Mangraviti per Pieraccini nel Cesena, G. Bonfanti per Beruatto nel Pisa. Prima azione pericolosa è del Cesena con Adamo che ruba palla ad Angori a metà campo e fugge verso Nicolas: dal limite il 17 di Mignani fa partire un diagonale, ma la palla finisce fuori. Calabresi finisce sulla lista degli ammoniti. Il Pisa però rischia dopo un errore in disimpegno. Hojholt perde palla Antonucci calcia ma Nicolas è attento. Al 9′ Adamo imbuca per Antonucci, che entra in area da destra e la mette forte sul secondo palo, con Celia che anticipa Tourè e segna: 0-1. Cesena in vantaggio. Il Pisa risponde subito Arena sfonda e offre in mezzo ad Angori. Sinistro che Klinsmann devia sulla traversa, riprende Jevsenak e Piacentini salva sulla linea. Pisa poco fortunato in questa circostanza. Mister Inzaghi opera due cambi: dentro Nicolas Bonfanti per Tourè e Vignato per Jevsenak. Intanto si allunga la lista degli ammoniti con Mendicino che ha fermato scorrettamente Angori. Buon momento per i nerazzurri che conquistano il primo corner della partita e si rendono pericolosi con una deviazione aerea di Rus con palla che termina sul fondo. Al minuto 70 ancora un occasione per la squadra di Inzaghi: dal corner di Angori tiro al volo di Arena, Klinsmann blocca a terra. Sul capovolgimento di fronte però il Cesena coglie il montante a Nicolas battuto con Antonucci. Assolo di Shpendi al minuto 27 che salta Calabresi e calcia, trovando la parata di Nicolas in corner. Il Pisa si salva in questa occasione. Inzaghi si gioca la carta Moreo e richiama in panca Rus, Mignani inserisce Donnarumma in luogo di Celia autore del gol per i bianconeri. Intanto il Pisa ci prova ancora con Arena dopo un bel fraseggio ed una sponda di Lind. Il Pisa ci prova ma il Cesena è pericoloso in contropiede con Shpendi, che salta Nicolas, ma viene fermato all’ultimo momento da Hojholt. Sono sei i minuti di recupero. Il Cesena spreca con Tavsan che di testa spedisce fuori da due passi e poco dopo con Sphendi ma è di Morfeo al 96′ il sinsitro che si infrange sull’incrocio dei pali. Finisce con la vittoria del Cesena che passa il turno.

PISA – CESENA 0-1

PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (75′ Moreo), Beruatto (46′ G. Bonfanti); Touré (62′ Bonfanti N.), Hojholt, Jevsenak (62′ Vignato), Angori; Mlakar (23′ Abildgaard) Arena; Lind. A disp. Loria, Semper, Caracciolo, Canestrelli, Marin, Sapola, Raychev, Piccinini, Tosi, Leoncini. All. Filippo Inzaghi

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Pieraccini (46′ Mangraviti); Adamo (72′ Ciofi), Francesconi, Mendicino (66′ Hraiech), Celia (77′ Donnarumma); Antonucci, Tavsan; Van Hooijdonk (66′ Shpendi). A disp. Pisseri, Siano, Curto, Chiarello, Kargbo, Bastoni, Calò, Manetti. All. Michele Mignani

ARBITRO: Rutella della sezione di Enna (Ass. Cavallina – Pedone). Quarto ufficiale: Crezzini. VAR: Camplone. AVAR: Paganesi

RETI: 9′ Celia (C)

NOTE: giornata calda, terreno in perfette condizioni. Ammonito Pieraccini (C), Lind (P), Calabresi (P), Bonfanti G. (P), Abilgaard (P), Mendicino (C), Ciofi (C). Angoli 2-4. Rec pt 2′; st 6′. Spettatori 3.347

