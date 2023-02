Sandra Milo ospite a Carnival Show su 50 Canale

Scritto da admin• 11:44 am• Pisa, Spettacolo, Tutti

PISA – Sarà Sandra Milo l’ospite d’onore del debutto di Carnival Show, la produzione di punta del gruppo editoriale di 50 Canale e Canale 88 per il Carnevale dei 150 anni.



“Carnival Show – Il futuro è qui” sarà un grande varietà e Gabriele Altemura e Andrea Montaresi, alla conduzione dello show, iniziano alla grande con l’attrice icona del cinema italiano nel mondo, musa di Federico Fellini e protagonista ancora oggi in TV con un format reality su SKY a fare da madrina all’evento domenica 5 febbraio alle 21 in diretta dal Caffè Liberty. Obiettivo del format, fare festa e soprattutto lanciare idee e spunti per il Carnevale del futuro.



“Che spettacolo iniziare con un personaggio incredibile come Sandra Milo – commentano i due presentatori –ringraziamo il nostro gruppo editoriale e l’amministratore Nicola Rossi che ha creduto e sostenuto il progetto. In un’edizione, quella dei 150 anni, in cui tutti celebrano il passato, noi abbiamo voluto fortemente un format che guardasse al presente e al futuro, sarà una festa del popolo del Carnevale, carrette, rioni, mascherate, bande e ognuno ci porterà un’idea, un’immagine, una suggestione di come vorrebbe fosse il Carnevale dei prossimi 150 anni”.

La trasmissione sarà in onda ogni domenica di febbraio sul canale 88 del digitale terrestre alle 21 in diretta dal Caffè Liberty a partire dal 5 febbraio, e alle 22.30 su 50 Canale (18 del digitale). Del cast fisso fanno parte anche Sonia Paoli, il maestro Simone Rossi e in postazione opinionisti Alessandro Santini.

Venerdì 3 febbraio parte anche Carnevalando sul Canale 88 con Claudio Sottili, la regia di Gualtiero Lami e la redazione di Andrea Genovali, ospite della prima serata la cantante Giovanna Nocetti (ogni venerdì alle 21 sul Canale 88 del digitale terrestre). Sabato mattina diretta dalla Cittadella sul canale 88 per l’uscita dei carri per il primo corso mascherato. Confermati appuntamenti classici come la telecronaca dei corsi mascherati (ogni sera di Carnevale sul canale 18 del digitale terrestre) e ogni giorno fino a fine Carnevale nel tg la rubrica di Stefano Pasquinucci Candeline di Carnevale e alle 22.30 Facce da Carnevale, interviste ai protagonisti della manifestazione tra ricordi, emozioni e passione per lo spettacolo più bello del mondo: il Carnevale di Viareggio.

