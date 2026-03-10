San Romano, inaugurato “Momentum”: nuovo studio di personal training dei fratelli Romano

Written by Redazione• 10:48 am• Montopoli in Val d'Arno

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO – È stato inaugurato sabato pomeriggio a San Romano Momentum, il nuovo studio di personal training fondato da Alessandro e Gianluca Romano, uno spazio dedicato allo sport e al benessere.

«Lavoro in questo settore da tempo – racconta Gianluca – e oggi sono riuscito ad avviare un’attività tutta mia insieme a mio fratello. Essendo di Montopoli, volevamo che questo progetto nascesse proprio nel comune in cui viviamo».

Momentum si propone come un luogo dedicato al benessere psicofisico, offrendo non solo allenamenti personalizzati ma anche servizi integrati con la presenza di un dietista e una psicologa, oltre a corsi di pilates e pole dance.

Il nome scelto per l’attività richiama il termine latino momentum, che significa movimento, ma anche impulso e spinta positiva.

All’inaugurazione erano presenti anche la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini, che hanno rivolto ai due imprenditori i loro auguri: «Siamo felici che due giovani del territorio abbiano deciso di mettersi in gioco con questa nuova avventura. Momentum non è solo uno spazio dedicato allo sport, ma dimostra come passione e competenza possano trasformarsi in un progetto concreto, innovativo e professionale. Investire nel proprio territorio è un segnale di grande vitalità per tutta la comunità».

