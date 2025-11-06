San Miniato presenta la 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi

Written by admin• 4:39 pm• San Miniato, Attualità, Eventi/Spettacolo

SAN MINIATO – Dal 15 al 30 novembre 2025 San Miniato torna capitale del gusto con la 54ª Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi, presentata al Media Center Sassoli del Consiglio Regionale alla presenza del presidente Antonio Mazzeo, del presidente della Regione Eugenio Giani, del sindaco Simone Giglioli e della presidente della Fondazione San Miniato Promozione Azzurra Gronchi.

La manifestazione, organizzata da Fondazione San Miniato Promozione e Comune di San Miniato, si svolgerà nei tre weekend del 15-16, 22-23 e 29-30 novembre, trasformando il centro storico in un grande mercato del gusto con oltre cento espositori dedicati al tartufo e ai prodotti tipici toscani.

Quest’anno la rassegna assume una nuova identità territoriale: “Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Colline Sanminiatesi”, un nome che abbraccia i trenta Comuni tra Pisa e Firenze che condividono la tradizione e il profumo del prezioso Tuber Magnatum Pico.

Tra gli ospiti premiati come Ambasciatori del Tartufo figurano Davide Paolini, giornalista e ideatore di eventi enogastronomici, e Luca Bracali, fotografo ed esploratore.

L’inaugurazione ufficiale è prevista per sabato 15 novembre, con il corteo storico e il taglio del nastro in Piazza del Duomo.

Un evento che unisce tradizione, eccellenza gastronomica e promozione del territorio nel cuore della Toscana.

