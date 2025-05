San Miniato Basso: inaugurata la rinnovata sala parrocchiale dei Santi Stefano e Martino

Written by admin• 12:02 pm• Attualità, Eventi/Spettacolo, San Miniato

SAN MINIATO- Con una partecipata festa di comunità è stata ufficialmente inaugurata la rinnovata sala parrocchiale della parrocchia dei Santi Stefano e Martino a San Miniato Basso. Dopo mesi di lavori, il grande salone – da sempre punto di riferimento per le attività di catechismo, oratorio, incontri e momenti culturali – torna a disposizione della cittadinanza, pronto ad accogliere le iniziative della comunità locale.

I lavori di ristrutturazione sono stati realizzati grazie al contributo dei fondi CEI dell’8×1000, al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e all’impegno diretto della parrocchia. Gli interventi hanno riguardato il completo rifacimento degli impianti – in particolare quello di climatizzazione – l’installazione di nuovi infissi, la sistemazione delle pareti e l’inserimento di pannelli fonoassorbenti. Completamente rinnovati anche i servizi igienici, con due bagni di cui uno accessibile alle persone con disabilità.

La cerimonia di inaugurazione si è svolta domenica dopo la Santa Messa delle 18 celebrata da don Fabrizio Orsini. A seguire, il taglio del nastro insieme all’assessore Marino Gori e all’avvocato Giovanni Urti, presidente della Fondazione CRSM. Presenti anche i consiglieri comunali Michele Altini e Francesca Bruni, e il conte Antonio Salini Guicciardini, ex presidente della Fondazione, tra i promotori iniziali del progetto insieme al parroco.

Un riconoscimento particolare è andato all’ing. Andrea Benvenuti e all’architetto Elisa Benvenuti per la progettazione e direzione lavori, e a Lucio Tramentozzi dell’associazione “Nel sorriso di Valeria” che ha donato una LIM, utile sia per il catechismo che per attività didattico-culturali.

Il progetto ha visto la collaborazione di numerose realtà: la ditta Fratelli Alderighi come capofila dei lavori, Ciaponi Marco per i servizi igienici, e altre imprese del territorio che hanno contribuito alla ristrutturazione.

Un grazie sentito è stato rivolto anche a tutti coloro che, insieme al parroco, hanno creduto e lavorato con passione alla rinascita della sala: il Consiglio economico parrocchiale, i collaboratori e i tanti volontari che hanno curato l’allestimento degli spazi per renderli pronti ai prossimi eventi.

Il primo appuntamento sarà già dall’11 giugno, con l’avvio dell’oratorio estivo Grest dedicato ai bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni, che si concluderà l’11 luglio.

Per informazioni e iscrizioni: www.parrocchiasmb.it

Foto a cura di Filippo Capaccioli.

Last modified: Maggio 27, 2025