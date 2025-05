Presentato al Bagno Vittoria il Lenergy Pisa Beach Soccer 2025

Written by Antonio Tognoli• 12:32 pm• Attualità, Pisa, Sport

Mister Matteo Marrucci: “Puntiamo a viincere, abbiamo una rosa di prim’ordine, grazie alla società per aver allestito un gruppo forte”

TIRRENIA – Si è svolta nella serata di lunedì 26 maggio la presentazione della stagione 2025 del Lenergy Pisa BS. Nella splendida location messa a disposizione dal Bagno Vittoria di Tirrenia, la società ha presentato volti e novità della prossima estate ai partner commerciali, alla stampa e alle istituzioni.

di Antonio Tognoli

Chiamate a presenziare sul palco l’area marketing, l’area comunicazione e l’area segreteria, il focus si è subito rivolto all’evento clou della prima tappa di Serie A organizzata dal club nerazzurro e che si svolgerà a Tirrenia dal 17 al 20 luglio, presso il CPO. Ancora a Tirrenia si svolgerà la terza edizione del Trofeo del Litorale Pisano, il torneo giovanile di beach soccer in programma fra i mesi di giugno e luglio all’Orange Beach Arena. Quindi è stata la volta della Next Gen, il settore giovanile nerazzurro composto da uno staff unico che va dall’Under 20 all’Under 15, passando per l’Under 17, che lo scorso anno alzò il trofeo nazionale al cielo di Tirrenia. L’intervento di mister Martin Miglionico ha concluso la presentazione della rosa Under 20, prima di lasciare il palco ai giocatori della prima squadra, con indosso i nuovi kit gara.

Con l’occasione è stato presentato anche il nuovo shop online, disponibile a partire dai prossimi giorni sul sito web del Lenergy Pisa BS: qui tutti i sostenitori nerazzurri e gli amanti del beach soccer potranno acquistare con un semplice clic non soltanto tutti i kit gara ma anche quelli di rappresentanza e da allenamento, oltre agli accessori esclusivi targati Pisa.

A nome della squadra e dello staff tecnico guidato da Matteo Marruci, il direttore Andrea Pelli e il nuovo capitano Luca Barsotti hanno rilanciato le ambizioni per una stagione ricca di impegni fra Italia ed Europa. Quindi la chiusura da parte del presidente Alessandro Donati, che ha ringraziato soci, collaboratori e partner per l’ottima riuscita di una serata speciale. Adesso la palla passa al campo: venerdì 30 maggio ad Alghero comincia il Campionato di Serie A, che sarà trasmesso in diretta streaming sui canali messi a disposizione dal Lenergy Pisa BS.

Ospite gradito dellaa serata l’ex giocatore del Pisa Gabriel Raimondi: “Sono molto contento di essere qui per dare il via alla stagione del Pisa Beach Soccer, ho molti amici che sono all’interno della società e spero che anche quest’anno si confermino ai vertici del Beach Soccer italiano ed europeo”. Due battute anche sulla promozione del Pisa Sporting Club in serie A: “E’ stato un grande risultato, io ci sono andato vicino ma la serie A non l’ho mai visto. Sono molto contento è un grande momento per Pisa, godiamocelo tutto perchè ce lo meritiamo“.

“Mi aspetto un campionato molto competitivo come in tutte le stagioni, ringrazio la società per aver allestito una squadra molto competitiva. L’obiettivo sarà quello di vincere più trofei possibili. Non sarà semplice, ma aabbiamo i mezzi per farlo“, afferma il tecnico Matteo Marrucci.

Presente alla serata il Sindaco di Pisa Michele Conti: “Faccio i complementi alla società Pisa Beach Soccer per il lavoro che sta facendo, quest’anno Pisa ospiterà una tappa di campionato a Tirrenia, la nostra amministrazione sarà sempre vicina alle sorti della società e continuerà a supportarla“.

