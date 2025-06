San Giuliano Terme: avanti con il potenziamento delle reti fognarie e idriche, investiti oltre 3 milioni

Written by admin• 12:58 pm• San Giuliano Terme, Attualità, Politica

SAN GIULIANO TERME- Prosegue l’impegno di Acque e del Comune di San Giuliano Terme per migliorare e potenziare la rete fognaria e idrica sul territorio. Dopo l’annuncio di dicembre, arrivano aggiornamenti sui progetti per Sant’Andrea in Pescaiola, Arena Metato e Gello.

A Sant’Andrea in Pescaiola è stato consegnato il progetto esecutivo per la nuova fognatura e sono già acquisite le aree private interessate dai lavori. Un ricorso durante la gara ha causato un lieve ritardo, ma è in corso la firma dei contratti nell’ambito dell’Accordo Quadro, con possibile avvio degli interventi entro fine giugno. L’aggiudicazione definitiva è attesa per agosto, con inizio lavori previsto a settembre.

Per Arena Metato, invece, la progettazione definitiva della nuova fognatura è quasi conclusa, seguita dalla conferenza dei servizi. I lavori partiranno all’inizio del 2026, come previsto.

A Gello si sta completando il progetto esecutivo per la sostituzione di un tratto di circa 1300 metri dell’acquedotto in via Dini. L’aggiudicazione è prevista entro agosto, con consegna dei lavori tra settembre e ottobre.

Gli interventi, finanziati con oltre 3,2 milioni di euro (1,7 milioni da Acque e 1,5 milioni dal Comune), rappresentano un importante passo per migliorare il sistema fognario, tutelare l’ambiente e aumentare la qualità della vita nelle zone coinvolte.

FOTO DI ARCHIVIO.

Last modified: Giugno 23, 2025