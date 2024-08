San Bartolomeo: celebrazioni a Treggiaia con Messa Solenne e cena di beneficenza

Scritto da admin• 11:27 am• Attualità, Cultura, Eventi/Spettacolo, Pontedera

PONTEDERA – La parrocchia di Treggiaia ha organizzato le celebrazioni per San Bartolomeo, patrono della frazione di Pontedera, una tradizione religiosa molto sentita nel borgo. L’evento si terrà sabato 24 agosto.

La giornata inizierà alle ore 19 con una Messa solenne presieduta dal vescovo di San Miniato, monsignor Giovanni Paccosi. Successivamente, alle ore 20, si terrà una cena di beneficenza all’aperto in via San Bartolomeo, nel cuore del paese.

“Gli inviti hanno raccolto numerose adesioni per un evento che offre l’opportunità ai residenti e a molti altri di ritrovarsi, in una serata significativa per le famiglie e per l’intera comunità, unita attorno a valori condivisi,” spiegano gli organizzatori.

FOTO TRATTA DAL WEB

Last modified: Agosto 20, 2024