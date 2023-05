Sabato 13 Maggio a Cascina torna il grande Wrestling

Scritto da Antonio Tognoli• 1:21 pm• Cascina, Spettacolo, Sport/Altro

CASCINA – È iniziato il conto alla rovescia per il prossimo, importante appuntamento nel calendario di ogni appassionato di wrestling italiano: sabato 13 maggio la promotion SIW – Superior Italian Wrestling – porterà al Centro Invictus di Cascina l’edizione 2023 di “Just Fight”.



Con questo nome è stata battezzata una kermesse che promette grandi emozioni per tutti i presenti, a partire dall’incontro principale della serata, già annunciato: Rafael contro Bon Giovanni, l’epica conclusione di una rivalità che dura da sempre. I due storici amici/nemici finalmente si sfidano in un incontro uno contro uno da non perdere, un match che farà la storia del Wrestling Italiano.



Già annunciato anche il match valevole per il titolo della Divisione Wild, specialità dove le contese possono terminare in schienamento anche al di fuori del ring, e dove le corde non vengono considerate territorio “neutro” dal quale l’arbitro possa chiamare il classico break. Da un lato, il Campione “Vegan Warrior” Stryke Hellwig, e dall’altra l’ex-iridato Alex Flash.



Anche la categoria dei match di coppia sarà degnamente rappresentata in una serata così importante. Verranno infatti nominati i prossimi sfidanti al Titolo Italiano “Tag Team” attualmente detenuto dai Most Wanted, ovvero il tandem formato dall’Anima Libera, Pan, e dal suo compagno, Lucha Pride Picchio.

Firmato inoltre un classico incontro “allievo contro maestro”, dove il giovane e promettente Ema Corsi testerà le sue ambizioni affrontando la Leggenda Vivente del Wrestling Italiano, il pluridecorato Tempesta. Tutto questo, e molto altro, in una riunione all’insegna dell’adrenalina. La prima campana suonerà ufficialmente alle ore 21.

Gli ultimi biglietti rimasti possono essere acquistati tramite il circuito LiveTicket: www.liveticket.it/siw-show/



Le gesta dei Protagonisti del Wrestling 100% Made in Italy possono essere seguite online ogni martedì sera alle 21:30 sul canale ufficiale YouTube della SIW, durante la trasmissione “Tuesday Night System”, che ha recentemente festeggiato le prime 100 messe in onda.

