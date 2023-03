Rubano all’interno di una pizzeria: fermati e denunciati

Scritto da admin• 7:53 am• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura che pattugliava la zona è intervenuta nel pomeriggio di domenica presso una pizzeria in zona S. Martino.

A seguito di richiesta dei proprietari che, mentre effettuavano le pulizie prima di chiudere l’esercizio commerciale, si erano avvedute che un paio di soggetti, con mossa repentina si erano introdotti all’ interno, approfittando della porta aperta e avevano asportato qualche banconota, per un ammontare di circa 80 euro, dal registratore di cassa.



I poliziotti hanno immediatamente acquisito la descrizione e diramata la nota di ricerca alle altre pattuglie presenti sul territorio; poco dopo la volante che pattugliava la stazione ha sottoposto a controllo, in via Corridoni, uno dei sospettati che alla vista della Polizia aveva accelerato il passo. L’ uomo, un cittadino rumeno 36enne residente a Pisa, con precedenti specifici tanto che il Questore di Pisa lo aveva di recente sottoposto alla misura di prevenzione dell’ avviso orale, è stato perquisito sul posto e trovato in possesso di un coltello a serramanico, debitamente sequestrato.

Al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica sia per il furto in concorso del fondo cassa della pizzeria, sia per il porto illegale del coltello a serramanico. Indagini in corso per individuare ed inchiodare alle proprie responsabilità anche il complice dell’avvenuto furto.

