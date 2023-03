Il Senatore Alberto Barachini incontra i militanti di Forza Italia al Bar Lo Sfizio

Scritto da admin• 7:59 am• Pisa, Politica, Tutti

PISA – La presenza in città del Senatore Alberto Barachini per presenziare, presso l’atrio di Palazzo Gambacorti all’inaugurazione della Mostra fotografica “Pisa, la nuda bellezza” nella sua veste di Sottosegretario all’editoria, è stata altresì l’occasione affinché la Coordinatrice Provinciale di “forza Italia”, nonché Vice Sindaco di Pisa, Raffaella Bonsangue, organizzasse un incontro fra il Senatore stesso con Dirigenti e simpatizzanti di partito presso il Bar “Lo Sfizio” in Borgo Stretto in vista della consultazione elettorale del 14 e 15 maggio prossimi per il rinnovo della Giunta Comunale.

di Giovanni Manenti

Si è trattato, come spiega la stessa Raffaella Bonsangue, di una circostanza necessaria: “Per iniziare a fare il punto, in termini sempre più stretti in quanto i tempi si avvicinano, verso quella che è la sfida dell’anno, vale a dire le elezioni amministrative del prossimo maggio che rappresentano un voto importante per la città e soprattutto per noi che desideriamo proseguire l’azione amministrativa iniziata a fianco del Sindaco Conti con maggiore impegno e soprattutto sensibilità rispetto a quelle che sono le nostre visioni, rivolte ad un Centro storico che abbia assolutamente rilevanza senza dimenticare ovviamente il litorale e le periferie, così da poter fornire il nostro contributo attraverso un programma che abbia una visione più liberale che si addice ad un Partito che rappresenta il Centro nell’ambito della coalizione di Centrodestra per ciò che riteniamo la vita futura della nostra città“.

“In detta ottica“, conclude la Vice Sindaco, “Sarà presentata a breve, se non brevissimo, la lista dei candidati, in ordine alla quale stiamo lavorando ad una proposta arricchita non solo dagli esponenti del nostro Partito, ma forse anche con qualcosa di più ed in cui non mancherà la presenza di giovani che si dice sempre rappresentino il futuro ma che altrettanto giustamente debbono essere in grado di crearselo, ragion per cui noi vogliamo ed abbiamo la responsabilità di farlo ora nel presente”.

Dall’incontro con i presenti, è emersa per ilSenatore Alberto Barachini una precisa convinzione: “Spero che questa visita sia servita per ritrovarci come comunità politica, ma soprattutto sono venuto a Pisa per sostenere Raffaella Bonsangue ed il suo impegno da Vice Sindaco in particolare per la compilazione della lista che porterà a supporto della candidatura per il secondo mandato di Michele Conti. consapevole del fatto che entrambi abbiano fatto molto bene per la città nonostante abbiano dovuto attraversare momenti molto complessi per il lockdown e le relative conseguenze, circostanze a conoscenza dei cittadini che pertanto ritengo vogliono confermarlo così come credo che Raffaella e la comunità di “Forza Italia” siano centrali in questo momento per la proposta politica di Centrodestra“.

“Per quanto concerne le prospettive future“, conclude il Senatore, “ricordo come Pisa sia una città giovane, che io ben conosco avendola vissuta nel periodo universitario e nella prima esperienza giornalistica, così che so quanto la stessa sia vitale ed anche complessa per certe situazioni, e pertanto credo che Pisa abbia bisogno di sviluppo nel territorio anche sotto il profilo industriale, visto che purtroppo molte aziende se ne sono allontanate, ragion per cui ritengo che riportare delle attività produttive in città e garantire altresì alcune sicurezze negli angoli ancora non perfettamente sotto controllo come nel caso della Stazione siano le chiavi del mandato della prossima Amministrazione, che dovrà pertanto basarsi su lavoro, occupazione giovanile, sviluppo produttivo e sicurezza”.

Last modified: Marzo 6, 2023