Roberto Sbragia riconfermato Consigliere Provinciale di Forza Italia: ‘Un segnale di fiducia per la Comunità’

PISA – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa sulle elezioni provinciali 2024 e sulla rielezione di Roberto Sbragia consigliere provinciale a firma di Lorenzo Paladini – Segretario Provinciale e di Roberto Sbragia.

“Roberto Sbragia, consigliere uscente di Forza Italia, è stato riconfermato nelle elezioni provinciali di domenica 29 settembre, registrando un’affluenza di circa l’80% degli aventi diritto al voto. Questo risultato rappresenta un significativo segnale di fiducia verso il suo impegno a favore della comunità provinciale. È importante ricordare che l’Ente Provincia è un ente di secondo livello, pertanto possono candidarsi come Consiglieri Provinciali solo i Sindaci e i Consiglieri Comunali attualmente in carica nei Comuni della Provincia di Pisa. “L’impegno e l’attenzione di Roberto alle problematiche del territorio durante il suo precedente mandato – afferma Lorenzo Paladini, segretario provinciale di Forza Italia – hanno contribuito a questo esito positivo che lo riporta in carica”. “L’esperienza maturata da Sbragia nel suo precedente mandato – prosegue Paladini – sarà fondamentale per continuare il lavoro a servizio delle comunità e dei territori della provincia”. “Desidero ringraziare tutti i sindaci e i consiglieri comunali che hanno reso possibile questo risultato; il lavoro di squadra e l’impegno per il territorio vengono sempre riconosciuti”, conclude il Segretario Provinciale. “Proseguirò con senso di responsabilità e collaborazione, mantenendo un contatto diretto con i territori provinciali e con tutti i moderati, affinché la nostra voce possa risuonare anche in questo Ente. Colgo l’occasione per esprimere la mia gratitudine per la fiducia che avete riposto in me e nella nostra visione” aggiunge Sbragia. Con la riconferma di Roberto Sbragia, Forza Italia riafferma il suo ruolo centrale nella politica provinciale, pronta a lavorare per il bene comune e a rispondere alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini.“, conclude la nota stampa.

