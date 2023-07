Roberto Biondi (Casartigiani Pisa): “Il pedaggio FI-PI-LI è ingiusto”

Scritto da admin• 3:52 pm• Pisa, Attualità, Tutti

PISA – “Il pedaggio sulla FiPiLi per i mezzi pesanti è ingiusto, bisogna rendersi conto della pressione economica che micro e piccole imprese, unitamente al vasto mondo artigianale, stanno subendo soprattutto a seguito del periodo pandemico e della guerra in Ucraina, situazioni che hanno fatto schizzare i prezzi dei materiali e dei vari costi che deve sostenere chi lavora in proprio”, ad affermarlo è Roberto Biondi, coordinatore di Casartigiani Pisa che già nelle scorse settimane aveva sollevato grossi dubbi sulla questione di un pedaggio per la Firenze-Pisa-Livorno.



“Il problema dei serissimi limiti strutturali della Firenze-Pisa-Livorno è motivo di preoccupazione per tutti gli utenti che giornalmente e settimanalmente sono impegnati in quello che ormai definirei un ‘angoscioso’ attraversamento – prosegue – e non è più rinviabile un deciso miglioramento dell’infrastruttura che collega la Toscana costiera a quella centrale, che poi è quella maggiormente densa di attività e distretti produttivi che creano una sorta di linea di continuità. Andiamo avanti con il rinnovo di questa fondamentale arteria veicolare, ma non si devono vedere l’imprenditoria e il lavoro autonomo come realtà da penalizzare: penso soprattutto al vasto mondo di imprese di piccole dimensioni che rappresentano la schiacciante maggioranza del panorama aziendale locale e nazionale e che forniscono un determinante apporto alla tenuta economica del Paese. Caricarle di ulteriori costi non sarebbe giusto”, conclude Biondi.

