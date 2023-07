Scritto da admin• 2:23 pm• Pisa, Cronaca, Tutti

PISA – La Squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Pisa è intervenuta intorno alle ore 13 di giovedì 27 luglio in Via Amerigo Vespucci a Pisa, per un incendio sviluppatosi in un edificio.

Le cause sono ancora in accertamento anche se tutto sembra far pensare al corto circuito. Sono state evacuate in via precauzionale un paio di famiglie che abitano nel palazzo accanto. Non si segnalano per fortuna persone coinvolte e ferite.

Last modified: Luglio 27, 2023