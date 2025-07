Robert Gucher approda al Treviso: gli auguri di Pisanews

Written by admin• 6:00 pm• Pisa SC

PISA – Una notizia di mercato di queste ore riguarda un giocatore che ha dato moltissimo per la causa nerazzurra, portando il Pisa fra i cadetti nel 2019 con lo spareggio di Trieste e divenendone il capitano indiscusso per molti anni ed idolo di tutti i tifosi pisani.

Maurizio Ficeli

Stiamo parlando di Robert Gucher, classe 1991, centrocampista, che dopo l’ultima esperienza alla Lucchese conclusasi con il fallimento della società di oltre foro è approdato in queste ore al Treviso, squadra che milita nel girone C della serie D e che sicuramente porterà nella compagine veneta la sua eccezionale esperienza calcistica maturata in tutti questi anni in diverse squadre professionistiche oltre che all’ombra della Torre Pendente.

Ed anche noi della redazione di Pisanews, facendoci interpreti dei sentimenti di tutto il popolo nerazzurro vogliamo rendere ancora una volta omaggio al giocatore originario di Graz, perché Pisa sarà sempre infinitamente grata a chi ha contribuito con la maglia sudata ed il grande attaccamento ai successi dei nostri colori e se ora la nostra amata squadra ha raggiunto il traguardo della massima serie, anche il nostro Robert ha messo il suo importante tassello al raggiungimento negli anni di questo traguardo. E noi auguriamo a Robert ogni bene ed i migliori successi personali e sportivi anche in quel di Treviso, piazza nella quale, ne siamo certi, diventerà presto un idolo. Caro Robert, Pisa non dimenticherà mai chi ha dato tutto per i colori nerazzurri e tu lo hai fatto senza mai risparmiarti e noi ti saremo grati a vita. In bocca al lupo eterno capitano!!

Luglio 28, 2025