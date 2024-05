Ritrovato gatto sul treno: interviene il Nogra Pisa

Scritto da admin• 4:29 pm• Pisa, Attualità, Cronaca, TOP NEWS HOME PAGE

PISA – Grazie alla segnalazione immediata del Capotreno alla Polizia Ferroviaria (Polfer) per un gatto vagante all’interno di una carrozza passeggeri, del treno 19340 partito da Pisa alle 11.06 ed è arrivato a La spezia alle 12.20, gli agenti della Polfer hanno allertato la procedura per il recupero del gatto in sicurezza, attivando il Nucleo Soccorso Animali (NSA).

La Capotreno, arrivata a La Spezia, fine tratta del treno, prima di chiudere tutte le carrozze, come di prassi, ha controllato tutto i vagoni, e con stupore, si è accorta della presenza della piccola gatta che stava tranquillamente seduta su di un sedile. La bellissima pelosetta si è fatta prendere immediatamente dalla Capotreno, dimostrandosi docile e buonissima. La Capotreno, ha deciso di riportarla a Pisa, immaginando che possa essere salita da una delle stazioni sotto elencate, con il treno delle ore 13:52 in arrivo al secondo binario della Stazione di Pisa.

Per informazione, a chi la stesse cercando, la gatta, potrebbe essere salita a una di queste stazioni: Pisa San Rossore, Viareggio, Camaiore, Pietrasanta, Forte Dei Marmi, Massa, Carrara, Sarzana, Vezzano, La Spezia Migliarina. La gatta, dopo il recupero all’interno del treno, è stata trasportata e consegnata ai VOLONTARI/E del gattile A.G.A.P. di Marina di Pisa.

La bellissima gatta nera gode di ottima salute, e sarà controllata dal Veterinario di fiducia del gattile, dopodiché, nel caso non venga rintracciato il legittimo proprietario/a, sarà data in adozione.

“Ringraziamo la CAPOTRENO e gli agenti della POLFER, che si sono subito attivati per mettere in sicurezza la gatta, e per il suo recupero. Ancora una volta, il grande CUORE IN DIVISA, oltre che Tutelare la Sicurezza dei Cittadini, come sempre, ha dimostrato una particolare attenzione anche per gli animali in difficoltà”, afferma Michele Mennucci del Nogra Pisa.

